Задержание и доставка в ТЦК — когда полиция может это сделать

Работники ТЦК и СП проверяют документы у ребят. Фото: Telegraf

Военнообязанных украинцев, которые нарушили правила воинского учета, могут задержать и доставить в ТЦК. Сделать это могут исключительно работники полиции.

Новини.LIVE рассказывают о том, когда военнообязанного имеют право задержать.

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В каком случае полиция может задержать военнообязанного

Военнообязанного мужчину могут задержать, если у него нет при себе документов. Полицейские имеют право доставить его в ТЦК для установления данных. Уже в центре комплектования мужчине могут вручить повестку — для уточнения данных, прохождения ВВК или мобилизации. В таком случае граждане обязаны явиться в ТЦК на указанную дату.

Полицейские также могут задержать человека, если центр комплектования подал его в розыск. Такое происходит с военнообязанными, которые не обновили данные. Таких мужчин могут задержать и доставить в ТЦК.

Кроме того, задержание военнообязанных возможно, если:

зафиксировано нарушение правил воинского учета в реестре военнообязанных;

мужчина не имеет военно-учетного документа;

военнообязанный не стоит на учете или снят с учета;

зафиксировано уклонение от выполнения воинского долга в виде неявки по повестке;

игнорирование направления на прохождение ВВК.

Напомним, чаще всего работники ТЦК и СП накладывают штрафы за неявку по повестке. Назначить такое админнаказание могут даже человеку с инвалидностью, ведь речь идет о факте игнорирования законных требований.

Представители территориального центра комплектования имеют право вручать повестки на блокпостах. Однако, есть случаи, когда такие действия незаконны.