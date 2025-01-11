Задержание и доставка в ТЦК — когда полиция может это сделать

Задержание и доставка в ТЦК — в каких случаях это законно
Военнообязанных украинцев, которые нарушили правила воинского учета, могут задержать и доставить в ТЦК. Сделать это могут исключительно работники полиции.
Новини.LIVE рассказывают о том, когда военнообязанного имеют право задержать.
В каком случае полиция может задержать военнообязанного
Военнообязанного мужчину могут задержать, если у него нет при себе документов. Полицейские имеют право доставить его в ТЦК для установления данных. Уже в центре комплектования мужчине могут вручить повестку — для уточнения данных, прохождения ВВК или мобилизации. В таком случае граждане обязаны явиться в ТЦК на указанную дату.
Полицейские также могут задержать человека, если центр комплектования подал его в розыск. Такое происходит с военнообязанными, которые не обновили данные. Таких мужчин могут задержать и доставить в ТЦК.
Кроме того, задержание военнообязанных возможно, если:
- зафиксировано нарушение правил воинского учета в реестре военнообязанных;
- мужчина не имеет военно-учетного документа;
- военнообязанный не стоит на учете или снят с учета;
- зафиксировано уклонение от выполнения воинского долга в виде неявки по повестке;
- игнорирование направления на прохождение ВВК.
Напомним, чаще всего работники ТЦК и СП накладывают штрафы за неявку по повестке. Назначить такое админнаказание могут даже человеку с инвалидностью, ведь речь идет о факте игнорирования законных требований.
Представители территориального центра комплектования имеют право вручать повестки на блокпостах. Однако, есть случаи, когда такие действия незаконны.
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