Адвокат Роман Лихачов пояснив, як у разі неявки за повісткою уникнути штрафу

Поліцейський виписує штраф. Фото ілюстративне: ГУНП в Одеській області

Найчастішою причиною накладення штрафів є неявка за повісткою. Призначити таке адміністративного покарання можуть навіть людині з інвалідністю, адже йдеться про факт ігнорування законних вимог.

Про це в коментарі "Телеграфу" в середу, 8 січня, повідомив адвокат Приймальні Української Гельсінської спілки із прав людини Роман Лихачов.

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Якщо прибути за повісткою немає можливості, варто проінформувати про це ТЦК та СП, надіславши лист.

"Людина повинна повідомити й мати об'єктивні причини для неявки. Багато людей ставляться до повісток поштою, як до чогось неважливого: мовляв, не прийшов — і нічого страшного. Зараз ТЦК накладає багато штрафів. Це реально відображається на судовій практиці, але загалом штрафу можна уникнути, якщо написати листа і пояснити, чому не можете явитися", — зазначив правознавець.

Також він додав, що військовозобов'язаним варто відповідально ставитися до подання данних. Якщо людина зазначає не ту адресу, за якою проживає, та не з'являється до ТЦК та СП після того, як за цією адресою надіслали повістку, таку інформацію фіксують і вносять до реєстру. Щоправда, якщо у ТЦК та СП не буде доказів того, що повістку насправді надіслати, штраф можна буде оскаржити.

"Як у випадку з одним із наших клієнтів: ТЦК не надав ані доказів надсилання повістки, ані акту пошти про те, що людина не змогла з'явитися", — розповів Лихачов.

Раніше Роман Лихачов пояснив, чи мають люди з інвалідністю автоматичне право на відстрочку. Рішення щодо непридатності військовозобов'язаних до служби має ухвалити ВЛК.

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