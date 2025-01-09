Адвокат Роман Лихачев объяснил, как в случае неявки по повестке избежать штрафа

Полицейский выписывает штраф. Фото иллюстративное: ГУНП в Одесской области

Самой частой причиной наложения штрафов является неявка по повестке. Назначить такое административное наказание могут даже человеку с инвалидностью, ведь речь идет о факте игнорирования законных требований.

Об этом в комментарии "Телеграфу" в среду, 8 января, сообщил адвокат Приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Роман Лихачев.

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Как избежать наказания в случае неявки по повестке

Если прибыть по повестке нет возможности, стоит проинформировать об этом ТЦК и СП, отправив письмо.

"Человек должен сообщить и иметь объективные причины для неявки. Многие люди относятся к повесткам по почте, как к чему-то неважному: мол, не пришел — и ничего страшного. Сейчас ТЦК накладывает много штрафов. Это реально отражается на судебной практике, но в целом штрафа можно избежать, если написать письмо и объяснить, почему не можете явиться", — отметил правовед.

Также он добавил, что военнообязанным стоит ответственно относиться к предоставлению данных. Если человек отмечает не тот адрес, по которому проживает, и не появляется в ТЦК и СП после того, как по этому адресу прислали повестку, такую информацию фиксируют и вносят в реестр. Правда, если у ТЦК и СП не будет доказательств того, что повестку на самом деле прислали, штраф можно будет обжаловать.

"Как в случае с одним из наших клиентов: ТЦК не предоставил ни доказательств отправки повестки, ни акта почты о том, что человек не смог явиться", — рассказал Лихачев.

Ранее Роман Лихачев объяснил, имеют ли люди с инвалидностью автоматическое право на отсрочку. Решение о непригодности военнообязанных к службе должна принять ВВК.

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