Закриття справи про штраф: стаття КУпАП, яка дозволяє це зробити

Громадянин у територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК

Громадянин має право закрити справу про порушення військового обліку без сплати штрафу. Це можливо тоді, коли закінчилися усі терміни, вказані у законі. Для закриття справи потрібно надіслати в ТЦК заяву, у якій треба наголосити на частині 1 статті 247 КУпАП.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Штраф за порушення військового обліку

Штраф, або ж адміністративне стягнення, є найпершою санкцією, яку територіальний центр комплектування може застосувати до порушників військового обліку. Базовий розмір штрафу у воєнний час становить 17 тисяч гривень.

Разом з тим, порушник має право сплатити штраф із 50-відсотковою знижкою. Для цього потрібно добровільно визнати факт порушення.

Після цього ТЦК отримує право оформити протокол про порушення і штраф без особистої присутності порушника. А сплатити штраф можна через застосунок "Резерв+".

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Стаття Адмінкодексу, якою варто оперувати у комунікації з ТЦК

Крім того, громадянин може скасувати штраф і без його сплати. Це можливо, якщо терміни цієї адміністративної санкції закінчилися.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився можливістю скасування штрафу і закриття адмінсправи без сплати. Зокрема, на яку статтю Адмінкодексу варто посилатися.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що варто зробити: "Вам необхідно направити до ТЦК заяву про закриття провадження по справі у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення (частина 1 статті 247 КУпАП). Якщо ТЦК Вам відмовить, то тоді вже питання прийдеться вирішувати в адміністративному суді".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, коли повідомлення про штраф ТЦК можна ігнорувати.

Якщо військовозобов’язаному громадянину прийшло повідомлення про можливість сплати штрафу зі знижкою, на це повідомлення не варто реагувати відразу. Штрафу громадянину, навіть попри повідомлення, може взагалі не бути.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що штраф у "Резерв+" можна сплатити за сім порушень.

У застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" можна сплатити низку штрафів за порушення військового обліку. Йдеться про сім випадків таких порушень, серед яких неприбуття за повісткою, неоновлення даних та відмова від проходження військово-лікарської комісії. Зокрема, якщо цього не зробити, то штраф може подвоїтися до 34 тисяч гривень.