Штрафи від ТЦК - коли їх можна ігнорувати

Застосунок "Резерв+" із червоною стрічкою. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо військовозобов’язаному громадянину прийшло повідомлення про можливість сплати штрафу зі знижкою, на це повідомлення не варто реагувати відразу. Штрафу громадянину, навіть попри повідомлення, може взагалі не бути.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Чому повідомлення про сплату штрафу — це ще не штраф

Юристи, коментуючи появу повідомлень про штрафи у "Резерв+", пояснили у відповідь на запитання військовозобов’язаних громадян, чому у багатьох профілях з’явилися повідомлення про штраф і чому не варто поспішати їх сплачувати.

"Якщо у вас немає червоної стрічки, то проблем не повинно бути, адже система "Резерв+" просто оповістила вас про те, що ви маєте можливість сплатити штраф за невчасне оновлення даних з 50% знижкою", — підкреслив юрист Владислав Дерій.

Юрист зазначив, чому це стало відбуватися.

"Вся річ у тім, що нещодавно з'явився онлайн сервіс, який дозволяє через застосунок "Резерв+" сплатити штраф онлайн, і тепер система надсилає майже всім військовозобов'язаним повідомлення про те, що вони можуть закрити питання з порушенням військового обліку", — наголосив Дерій.

Чому такі повідомлення варто ігнорувати

Так, додав юрист, подібні повідомлення краще проігнорувати — і ось чому.

"Це не означає, що на вас вже висить штраф — бо розгляд справи про порушення правил військового обліку повинен відбуватися за вашої присутності у приміщенні ТЦК, а перед цим вас повинні були сповістити про час та дату розгляду справи", — пояснив Владислав Дерій.

Він додав, що саме у ці дні спливає строк давності щодо накладення стягнення за неоновлення даних, тому програма і розсилає усі ці повідомлення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яким є розмір штрафів від ТЦК у 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, що треба зробити після сплати штрафу від ТЦК.