Штрафы от ТЦК - когда их можно игнорировать

Приложение "Резерв+" с красной лентой. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если военнообязанному гражданину пришло сообщение о возможности уплаты штрафа со скидкой, на это сообщение не стоит реагировать сразу. Штрафа гражданину, даже несмотря на сообщение, может вообще не быть.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Юристы, комментируя появление сообщений о штрафах в "Резерв+", объяснили в ответ на вопрос военнообязанных граждан, почему во многих профилях появились сообщения о штрафе и почему не стоит спешить их платить.

"Если у вас нет красной ленты, то проблем не должно быть, ведь система "Резерв+" просто оповестила вас о том, что вы имеете возможность оплатить штраф за несвоевременное обновление данных с 50% скидкой", — подчеркнул юрист Владислав Дерий.

Юрист отметил, почему это стало происходить.

"Все дело в том, что недавно появился онлайн сервис, который позволяет через приложение "Резерв+" оплатить штраф онлайн и теперь система направляет почти всем военнообязанным сообщение о том, что они могут закрыть вопрос с нарушением воинского учета", — отметил Дерий.

Почему такие сообщения стоит игнорировать

Но, добавил юрист, подобные сообщения лучше проигнорировать — и вот почему.

"Это не означает, что на вас уже висит штраф — потому что рассмотрение дела о нарушении правил воинского учета должно происходить в вашем присутствии в помещении ТЦК, а перед этим вас должны были известить о времени и дате рассмотрения дела", — пояснил Владислав Дерий.

Он добавил, что именно в эти дни истекает срок давности по наложению взыскания за не обновление данных, поэтому программа и рассылает все эти сообщения.

Напомним, мы ранее писали о том, какой размер штрафов от ТЦК в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, что нужно сделать после уплаты штрафа от ТЦК.