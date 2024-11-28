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Адміністративна відповідальність — що контролює ТЦК

28 листопада 2024 12:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Які справи про адміністративні порушення розглядають ТЦК
Працівники ТЦК. Фото: Звягельський районний ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) відіграють ключову роль у мобілізаційних процесах. Окрім цього, ТЦК мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення, що стосуються виконання обов’язків військовозобов’язаних.

Новини.LIVE пояснить, які саме порушення потрапляють у сферу їхньої відповідальності, і якими можуть бути наслідки для порушників.

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Що таке адміністративне правопорушення

Адміністративне правопорушення — це протиправне діяння, за яке передбачено адміністративну відповідальність. Для військовозобов’язаних такі порушення пов’язані з невиконанням вимог законодавства у сфері мобілізаційної підготовки та військового обліку.

Які справи розглядає ТЦК

Військові комісаріати розглядають справи про такі адміністративні правопорушення:

  • про порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу;
  • про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;
  • про умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрату їх з необережності;
  • про неявку на виклик у військовий комісаріат;
  • про неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць;
  • про прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку;
  • про незабезпечення сповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці;
  • про несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати;
  • про неподання відомостей про військовозобов'язаних і призовників .

Які наслідки передбачені

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), для порушників передбачено такі санкції:

  • Штрафи. Розмір штрафу залежить від тяжкості порушення. Наприклад, за несвоєчасне прибуття до ТЦК може бути накладено штраф у розмірі від 510 до 1700 грн.
  • Попередження. Для менш значних порушень може бути застосоване попередження без накладення штрафу.
  • Передача справи до суду. У разі серйозного порушення (наприклад, ухилення від мобілізації) справа може бути передана до суду, який визначає відповідальність згідно з кримінальним законодавством.

Як розглядаються справи

Співробітники ТЦК фіксують факт адміністративного правопорушення та складають протокол, який своєю чергою містить детальний опис обставин і доказів. ТЦК розглядає справу і приймає рішення щодо накладення адміністративного стягнення або передачі матеріалів до суду.

Особи, які вважають рішення ТЦК неправомірним, мають право оскаржити його в судовому порядку.

Як уникнути порушень

Вчасно інформуйте ТЦК про зміну місця проживання чи інші зміни у ваших облікових даних. Слідкуйте за термінами виконання вимог, зазначених у повістках. Зберігайте військово-облікові документи в належному стані та виконуйте всі законні вимоги представників ТЦК.

Нагадаємо, ми пояснювали, чому чоловікам заборонено змінювати місце проживання без відома ТЦК, а також для чого підліткам у школах роздають формуляр згоди на військову службу та що це за документ.

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