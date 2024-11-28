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Административная ответственность — что контролирует ТЦК

28 ноября 2024 12:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Какие дела об административных нарушениях рассматривают ТЦК
Работники ТЦК. Фото: Звягельский районный ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) играют ключевую роль в мобилизационных процессах. Кроме того, ТЦК имеют право рассматривать дела об административных правонарушениях, касающихся выполнения обязанностей военнообязанных.

Новини.LIVE объяснит, какие именно нарушения попадают в сферу их ответственности, и какими могут быть последствия для нарушителей.

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Что такое административное правонарушение

Административное правонарушение – это противоправное деяние, за которое предусмотрена административная ответственность. Для военнообязанных такие нарушения связаны с невыполнением требований законодательства в сфере мобилизационной подготовки и военного учета.

Какие дела рассматривает ТЦК

Военные комиссариаты рассматривают дела о следующих административных правонарушениях:

  • о нарушении военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе;
  • о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации;
  • об умышленном испорчении учетно-военных документов или потере их по неосторожности;
  • о неявке по вызову в военный комиссариат;
  • о непредставлении в военные комиссариаты списков юношей, подлежащих приписке к призывным участкам;
  • о принятии на работу военнообязанных и призывников, не состоящих на военном учете;
  • о необеспечении оповещения военнообязанных и призывников об их вызове в военные комиссариаты, препятствии их своевременной явке на сборные пункты или призывные участки;
  • о несвоевременном представлении документов, необходимых для ведения военного учета военнообязанных и призывников, неуведомления их о вызове в военные комиссариаты;
  • о непредставлении сведений о военнообязанных и призывниках.

Какие последствия предусмотрены

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), для нарушителей предусмотрены следующие санкции:

  • Штрафы. Размер штрафа зависит от тяжести нарушения. К примеру, за несвоевременное прибытие в ТЦК может быть наложен штраф в размере от 510 до 1700 грн.
  • Предупреждение. Для менее значительных нарушений может быть применено предупреждение без штрафа.
  • Передача дела в суд. В случае серьезного возбуждения (например, уклонения от мобилизации) дело может быть передано в суд, определяющий ответственность согласно уголовному законодательству.

Как рассматриваются дела

Сотрудники ТЦК фиксируют факт административного правонарушения и составляют протокол, который в свою очередь содержит детальное описание обстоятельств и доказательств. ТЦК рассматривает дело и принимает решение о наложении административного взыскания или передаче материалов в суд.

Лица, считающие решение ТЦК неправомерным, имеют право обжаловать его в судебном порядке.

Как избежать нарушений

Вовремя информируйте ТЦК об изменении места жительства или других изменениях в ваших учетных данных. Следите за сроками выполнения требований, указанных в повестках. Сохраняйте военно-учетные документы в надлежащем состоянии и выполняйте все законные требования представителей ТЦК.

Напомним, мы объясняли, почему мужчинам запрещено менять место жительства без ведома ТЦК, а также для чего подросткам в школах раздают формуляр согласия на военную службу и что это за документ.

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