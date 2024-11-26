Школярам дають формуляр згоди на військову службу — що це таке

Працівники ТЦК та СП показують юнакам, як розбирати автомат. Фото: Львівський ТЦК та СП

Батьки юнаків скаржаться на те, що їм видають на підпис формуляр згоди на військову службу. Насправді йдеться не про призов, а про згоду на проходження професійно-психологічного тесту юнаків, проте адвокати вказали на деякі нюанси. Чи може підліток відмовитися від підписання такого формуляра та яка відповідальність за це передбачена.

Відповідь на це дала адвокатка Мар'яна Бекало.

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Що таке формуляр згоди на військову службу

Адвокатка наголосила, що формуляр згоди на військову службу, який інколи пропонують юнакам, не є обов’язковим для підписання. Цей документ регулює згоду на проведення професійно-психологічного вивчення, а не на мобілізацію чи військову службу.

Основні аспекти:

Не є нормативно-правовим документом: формуляр не затверджений жодним законом або підзаконним актом.

Зміст документу: він містить згоду на участь у психологічних дослідженнях, необхідних для оцінки придатності до військової служби.

Психологічна оцінка: відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Міноборони у 2016 році, психологічні дослідження є стандартною процедурою.

Таким чином, юнак має право відмовитися від підписання цього формуляра, оскільки це не передбачено законодавством.

Чи законно вимагати заповнення соціального паспорта

Соціальний паспорт допризовника або призовника також не є обов’язковим документом. Він містить біографічні дані (дата народження, місце проживання, сімейний стан), інформацію про здоров’я, негативні фактори впливу, судимість, кредити, а також дані про релігійні переконання, наприклад, якщо релігія забороняє брати до рук зброю.

Адвокатка зазначає, що такі вимоги викликають сумніви щодо правомірності, адже паспорт не затверджений жодним чинним нормативно-правовим актом. У зв’язку з цим громадяни мають право відмовитися від заповнення такого документа, посилаючись на відсутність законодавчого обґрунтування.

"Хочу зазначити, що юнаки та їхні батьки не мають обов’язку заповнювати такі відомості про себе та свою родину, враховуючи, що це лише методичні положення, які мають рекомендаційний характер", — зауважила Марина Бекало.

Як діяти, якщо вам запропонували підписати формуляр

З’ясуйте призначення документа . Запитайте у працівників ТЦК, на якій підставі вам пропонують підписати формуляр і які юридичні наслідки це має.

. Запитайте у працівників ТЦК, на якій підставі вам пропонують підписати формуляр і які юридичні наслідки це має. Не поспішайте підписувати. Ви маєте право ознайомитися з документом та порадитися з юристом чи адвокатом.

Ви маєте право ознайомитися з документом та порадитися з юристом чи адвокатом. Відмовтеся, якщо сумніваєтеся. Якщо формуляр не передбачений чинним законодавством і вас не змушують його підписувати, відмова є вашим законним правом.

Якщо формуляр не передбачений чинним законодавством і вас не змушують його підписувати, відмова є вашим законним правом. Поскаржтеся у разі тиску. У випадках, коли вас змушують підписати формуляр, зверніться до адвоката або подайте скаргу до відповідних органів, таких як омбудсмен чи прокуратура.

Формуляр згоди на військову службу та соціальний паспорт є додатковими документами, які не регламентовані законами України. Їхнє підписання є добровільним і не зобов’язує юнаків до мобілізації чи військової служби. Громадяни мають право відмовитися від заповнення таких формулярів, не боячись юридичних наслідків.

Нагадаємо, військовозобов'язані громадяни, які мають підставу для оформлення відстрочки, мають право зробити це віддалено без візиту до ТЦК.

Також юристи пояснили нюанси щодо оформлення на е-чергу на візит до ТЦК та СП.