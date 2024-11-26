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Школьникам дают формуляр согласия на военную службу — что это

26 ноября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Школьникам дают формуляр согласия на военную службу — что это такое
Работники ТЦК и СП показывают молодым людям, как разбирать автомат. Фото: Львовский ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Родители юношей жалуются на то, что им выдают на подпись формуляр согласия на военную службу. На самом деле речь идет не о призыве, а о согласии на прохождение профессионально-психологического теста юношей, однако адвокаты указали на некоторые нюансы. Может ли ребенок отказаться от подписания такого формуляра и какая ответственность за это предусмотрена.

Ответ на это дала адвокат Марьяна Бекало.

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Что такое формуляр согласия на военную службу

Адвокат подчеркнула, что формуляр согласия на военную службу, который иногда предлагают юношам, не является обязательным для подписания. Этот документ регулирует согласие на проведение профессионально-психологического изучения, а не на мобилизацию или военную службу.

Основные аспекты:

  • Не является нормативно правовым документом: формуляр не утвержден ни одним законом или подзаконным актом.
  • Содержание документа: содержит согласие на участие в психологических исследованиях, необходимых для оценки пригодности к военной службе.
  • Психологическая оценка: в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минобороны в 2016 году, психологические исследования являются стандартной процедурой.

Таким образом, молодой человек имеет право отказаться от подписания этого формуляра, поскольку это не предусмотрено законодательством.

Законно ли требовать заполнения социального паспорта

Социальный паспорт допризывника или призывника также не является обязательным документом. Он содержит биографические данные (дата рождения, место жительства, семейное положение), информацию о здоровье, негативных факторах воздействия, судимости, кредитах, а также данные о религиозных убеждениях, например, если религия запрещает брать в руки оружие.

Адвокат отмечает, что такие требования вызывают сомнения в правомерности, ведь паспорт не утвержден ни одним действующим нормативно-правовым актом. В этой связи граждане имеют право отказаться от заполнения такого документа, ссылаясь на отсутствие законодательного обоснования.

"Хочу отметить, что юноши и их родители не обязаны заполнять такие сведения о себе и своей семье, учитывая, что это лишь методические положения, которые носят рекомендательный характер", — отметила Марина Бекало.

Как поступить, если вам предложили подписать формуляр

  • Выясните назначение документа. Спросите работников ТЦК, на каком основании вам предлагают подписать формуляр, и какие юридические последствия это имеет.
  • Не торопитесь подписывать. Вы можете ознакомиться с документом и посоветоваться с юристом или адвокатом.
  • Откажитесь, если сомневаетесь. Если формуляр не предусмотрен действующим законодательством и вас не заставляют подписывать, отказ является вашим законным правом.
  • Обжалуйтесь при давлении. В случаях, когда вас заставляют подписать формуляр, обратитесь к адвокату или подайте жалобу в соответствующие органы, такие как омбудсмен или прокуратура.

Формуляр согласия на военную службу и социальный паспорт являются дополнительными документами, не регламентированными законами Украины. Их подписание добровольно и не обязывает юношей к мобилизации или военной службе. Граждане имеют право отказаться от заполнения таких формуляров, не опасаясь юридических последствий.

Напомним, военнообязанные граждане, имеющие основание для оформления отсрочки, имеют право сделать это удаленно без визита в ТЦК.

Также юристы объяснили нюансы по оформлению на е-очередь на визит в ТЦК и СП.

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