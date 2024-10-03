На Волині судили жінку, яка закликала заблокувати вʼїзд до будівлі ТЦК

Ковельський міськрайонний суд. Фото: судова влада України

Ковельський міськрайонний суд ухвалив рішення щодо адміністраторки Viber-чату, яка оприлюднила дані про час і місця вручення повісток, що проводилися працівниками ТЦК та СП у Ковелі. Їй призначили рік іспитового терміну, а телефон конфіскували на користь держави.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

З серпня 2024 року жінка керувала Viber-чатом під назвою "Ковель і район", де регулярно інформувала учасників про райони Ковеля, де відбувалася роздача повісток. У чаті було 1119 учасників. У рамках слідства з’ясувалося, що 3 серпня 2024 року обвинувачена закликала учасників блокувати в'їзд до будівлі ТЦК через нібито незаконне затримання її знайомого.

Суд визнав дії Загури кримінальним правопорушенням за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань у особливий період.

Жінка визнала свою провину, і суд врахував декілька пом’якшувальних обставин, зокрема щире каяття, активну співпрацю зі слідством, позитивну характеристику за місцем проживання та наявність двох малолітніх дітей на утриманні.

Рішення суду

Суддя визнав жінку винною і призначив їй рік іспитового терміну. Також було ухвалено рішення про конфіскацію її мобільного телефону Motorola Moto G32, з якого здійснювалися протиправні дії. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Львівській області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації, тому що "не зміг доїхати" до ТЦК.

Також ми писали, що у Миколаєві судитимуть чоловіка, який закликав українців ухилятися від мобілізації.