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Призывала заблокировать въезд в здание ТЦК — как суд наказал женщину

3 октября 2024 22:33
Виктория Козырь - редактор
На Волыни судили женщину, призвавшую заблокировать въезд в здание ТЦК
Ковельский горрайонный суд. Фото: судебная власть Украины
Виктория Козырь - редактор

Ковельский горрайонный суд принял решение по администратору Viber-чата, которая обнародовала данные о времени и местах вручения повесток, которые проводились работниками ТЦК и СП в Ковеле. Ей назначили год испытательного срока, а телефон конфисковали в пользу государства.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

С августа 2024 года женщина руководила Viber-чатом под названием "Ковель и район", где регулярно информировала участников о Ковельских районах, где проходила раздача повесток. В чате было 1119 участников. В рамках следствия выяснилось, что 3 августа 2024 года обвиняемая призвала участников блокировать въезд в здание ТЦК из-за якобы незаконного задержания его знакомого.

Суд признал действия Загуры уголовным правонарушением за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период.

Женщина признала свою вину, и суд учел несколько смягчающих обстоятельств, в том числе искреннее раскаяние, активное сотрудничество со следствием, положительную характеристику по месту жительства и наличие двух малолетних детей на иждивении.

Решение суда

Судья признал женщину виновной и назначил ей год испытательного срока. Также было принято решение о конфискации мобильного телефона Motorola Moto G32, с которого совершались противоправные действия. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Напомним, во Львовской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации, потому что "не смог доехать" до ТЦК.

Также мы писали, что в Николаеве будут судить мужчину, который призвал украинцев уклоняться от мобилизации.

суд Украина Viber мобилизация ТЦК и СП судебные решения

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