Багатодітний тракторист не сплатив аліменти, підробив документи і був покараний судом

Судове засідання. Ілюстративне фото: УНІАН

Суд Дніпропетровської області визнав ухилянтом тракториста, що має п'ятьох дітей. Попри те, що згідно з законодавством він має право на відстрочку, суд взяв до уваги важливий нюанс.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Отримавши повістку, цей чоловік пройшов ВЛК, де його визнали придатним до служби в ЗСУ. В самому ТЦК з'ясували та підтвердили, що він має п'ятьох дітей і може отримати відстрочку від мобілізації.

Але у ТЦК чоловікові поставили умову — сплатити аліменти на дітей, які він заборгував. Після цього військовозобов'язаний міг би розраховувати на відповідну довідку.

Тракторист вирішив підробити документи про сплату аліментів, але у ТЦК швидко розпізнали підробку.

Що вирішив суд

Обвинувачений визнав себе винним у скоєному злочині та додав, що розкаюється. Суд все одно визнав його ухилянтом та назначив вирок у три роки позбавлення волі, хоча дав шанс — замінив строк на один рік умовного покарання.

Нагадаємо, у горах Закарпаття ледь не замерзли двоє чоловіків, які прямували в Румунію. Прикордонники затримали ухилянтів, доправили їх до місця обігріву та склали протоколи про адмінправопорушення.

Також ми писали, що у Волинській області підприємець незаконно оформляв ухилянтів через систему "Шлях", щоб вони мали можливість виїхати за кордон.