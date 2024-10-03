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Отца пятерых детей суд признал уклонистом — в чем причина

3 октября 2024 07:21
Виктория Козырь - редактор
Многодетный тракторист не оплатил алименты, подделал документы и был наказан судом
Судебное заседание. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Суд Днепропетровской области признал уклонистом тракториста, имеющего пятерых детей. Несмотря на то, что, согласно законодательству, он имеет право на отсрочку, суд принял во внимание важный нюанс.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Получив повестку этот мужчина прошел ВЛК, где был признан годным к службе в ВСУ. В самом ТЦК выяснили и подтвердили, что у него пять детей и он может получить отсрочку от мобилизации.

Но в ТЦК мужчине поставили условие — оплатить алименты на детей, которые он задолжал. После этого военнообязанный мог бы рассчитывать на соответствующую справку.

Тракторист решил подделать документы об уплате алиментов, но в ТЦК быстро распознали подлог.

Что решил суд

Обвиняемый признал себя виновным в совершенном преступлении и добавил, что раскаивается. Суд все равно признал его уклонистом и назначил приговор — три года лишения свободы, хотя дал шанс — заменил срок на один год условного наказания.

Напомним, в горах Закарпатья чуть не замерзли двое мужчин, направлявшихся в Румынию. Пограничники задержали уклонистов, доставили их на место обогрева и составили протоколы об админ правонарушениях.

Также мы писали, что в Волынской области предприниматель незаконно оформлял уклонистов через систему "Шлях", чтобы они имели возможность уехать за границу.

суд ВСУ Днепропетровская область мобилизация ТЦК и СП судебные решения

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