Многодетный тракторист не оплатил алименты, подделал документы и был наказан судом

Отца пятерых детей суд признал уклонистом — в чем причина
Суд Днепропетровской области признал уклонистом тракториста, имеющего пятерых детей. Несмотря на то, что, согласно законодательству, он имеет право на отсрочку, суд принял во внимание важный нюанс.
Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Получив повестку этот мужчина прошел ВЛК, где был признан годным к службе в ВСУ. В самом ТЦК выяснили и подтвердили, что у него пять детей и он может получить отсрочку от мобилизации.
Но в ТЦК мужчине поставили условие — оплатить алименты на детей, которые он задолжал. После этого военнообязанный мог бы рассчитывать на соответствующую справку.
Тракторист решил подделать документы об уплате алиментов, но в ТЦК быстро распознали подлог.
Что решил суд
Обвиняемый признал себя виновным в совершенном преступлении и добавил, что раскаивается. Суд все равно признал его уклонистом и назначил приговор — три года лишения свободы, хотя дал шанс — заменил срок на один год условного наказания.
Напомним, в горах Закарпатья чуть не замерзли двое мужчин, направлявшихся в Румынию. Пограничники задержали уклонистов, доставили их на место обогрева и составили протоколы об админ правонарушениях.
Также мы писали, что в Волынской области предприниматель незаконно оформлял уклонистов через систему "Шлях", чтобы они имели возможность уехать за границу.
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