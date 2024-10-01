На Львівщині судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК, бо його авто зламалося

Турківський районний суд. Фото: пресслужба суду

У Львівській області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Громадянин пояснив свої дії тим, що "не зміг доїхати" до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, чоловік працює завідувачем господарства в одній зі шкіл Львівської області. Під час проходження військово-лікарської комісії його визнали придатним до служби в армії.

У січні 2024 року громадянин отримав повістку і мав прибути до ТЦК, але не зробив цього.

Під час суду чоловік визнав свою провину та розкаявся. Він розповів, що дійсно отримував повістку, але " не зміг доїхати до ТЦК, бо його автомобіль зламався", а згодом вирішив не йти до війська.

Рішення суду

Прокурор зазначив, що підсудний не зробив нічого, аби виправити ситуацію. Тому суд проаналізував матеріали справи та визнав громадянина винним й призначив йому три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині судили чоловіка, який хотів служити, але загубив паспорт. Він роздрукував документ на принтері й пішов з ним до ТЦК.

Також ми писали, що Яворівський районний суд Львівської області визнав командира батареї винним у недбалому виконанні службових обов'язків.