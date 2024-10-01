На Львовщине судили мужчину, который не явился в ТЦК, потому что его авто сломалось

На Львовщине мужчина не явился в ТЦК из-за сломанного авто — что решил суд
Во Львовской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. Гражданин объяснил свои действия тем, что "не смог доехать" до Территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Так, мужчина работает заведующим хозяйством в одной из школ Львовской области. Во время прохождения военно-врачебной комиссии он был признан годным к службе в армии.
В январе 2024 года гражданин получил повестку и должен был прибыть в ТЦК, но не сделал этого.
Во время суда мужчина признал свою вину и раскаялся. Он рассказал, что действительно получал повестку, но "не смог доехать до ТЦК, потому что его автомобиль сломался", а позже решил не идти в армию.
Решение суда
Прокурор отметил, что подсудимый не сделал ничего, чтобы исправить ситуацию. Поэтому суд проанализировал материалы дела и признал гражданина виновным и назначил три года лишения свободы.
Напомним, в Одесской области судили мужчину, который хотел служить, но потерял паспорт. Он распечатал документ на принтере и пошел с ним в ТЦК.
Также мы писали, что Яворовский районный суд Львовской области признал командира батареи виновным в небрежном исполнении служебных обязанностей.
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