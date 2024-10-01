На Львовщине судили мужчину, который не явился в ТЦК, потому что его авто сломалось

Турковский районный суд Фото: пресс-служба суда.

Во Львовской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. Гражданин объяснил свои действия тем, что "не смог доехать" до Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Так, мужчина работает заведующим хозяйством в одной из школ Львовской области. Во время прохождения военно-врачебной комиссии он был признан годным к службе в армии.

В январе 2024 года гражданин получил повестку и должен был прибыть в ТЦК, но не сделал этого.

Во время суда мужчина признал свою вину и раскаялся. Он рассказал, что действительно получал повестку, но "не смог доехать до ТЦК, потому что его автомобиль сломался", а позже решил не идти в армию.

Решение суда

Прокурор отметил, что подсудимый не сделал ничего, чтобы исправить ситуацию. Поэтому суд проанализировал материалы дела и признал гражданина виновным и назначил три года лишения свободы.

Напомним, в Одесской области судили мужчину, который хотел служить, но потерял паспорт. Он распечатал документ на принтере и пошел с ним в ТЦК.

Также мы писали, что Яворовский районный суд Львовской области признал командира батареи виновным в небрежном исполнении служебных обязанностей.