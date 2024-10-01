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В Україні змінили порядок призову під час мобілізації — нардеп розкрив деталі

1 жовтня 2024 15:10
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Правила мобілізації знову змінили — на що чекати чоловікам
Українські військові. Фото: teren.in.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Командирам розширили повноваження.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко в Telegram у вівторок, 1 жовтня.

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Що зміниться 

Згідно з новими правилами, командири військових частин отримали право надавати направлення для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), що дозволить визначити ступінь придатності призовників до військової служби. 

Крім того, командири військових частин тепер мають можливість комплектувати свої підрозділи за рахунок добровольців, які виявляють бажання служити за призовом. 

Також Генеральний штаб Збройних сил України може визначати перелік військових частин, командирами яких буде здійснюватися призов резервістів та військовозобовʼязаних.

Зазначимо, що наразі текст змін не опубліковано.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація у рамках воєнного стану, продовженого Верховною Радою до 9 листопада 2024 року. У жовтні розпочнеться масове надсилання повісток через Укрпошту.

Також ми писали, що відстрочки від мобілізації діють максимум протягом 90 днів. Однак на сьогодні всі подібні документи залишаються чинними до 9 листопада, після чого буде потрібно їх продовження. 

мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані командир

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