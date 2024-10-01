Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow В Украине изменили порядок призыва во время мобилизации — нардеп раскрыл детали arrow

В Украине изменили порядок призыва во время мобилизации — нардеп раскрыл детали

1 октября 2024 15:10
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Правила мобилизации снова изменили — чего ждать мужчинам
Украинские военные. Фото: teren.in.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Командирам расширили полномочия.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, 1 октября.

Читайте также:

Что изменится

Согласно новым правилам, командиры воинских частей получили право предоставлять направление для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), что позволит определить степень годности призывников к военной службе.

Кроме того, командиры воинских частей теперь имеют возможность комплектовать свои подразделения за счет добровольцев, изъявляющих желание служить по призыву.

Также Генеральный штаб Вооруженных сил Украины может определять перечень воинских частей, командирами которых будет осуществляться призыв резервистов и военнообязанных.

Отметим, что текст изменений еще не опубликован.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация в рамках военного положения, продленного Верховной Радой до 9 ноября 2024 года. В октябре начнется массовая отправка повесток через "Укрпочту".

Также мы писали, что отсрочки от мобилизации действуют максимум в течение 90 дней. Однако, на сегодняшний день все подобные документы остаются в силе до 9 ноября, после чего потребуется их продление.

мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные командир

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

15:57 У Сумах пролунав гучний вибух

15:50 Лето не спешит отступать — синоптики назвали области, где задержится тепло

15:40 В Центре исследований энергетики озвучили прогнозы по отключениям света

15:31 Работа без опыта — какие вакансии предлагают в Одессе

15:25 Содержание троих или более детей — как доказать в ТЦК этот факт

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

15:19 Эксперт ответил, что будет с энергетикой в Украине, если РФ ударит по АЭС

15:12 В Украине национализировали шесть компаний, которые контролировал российских олигарх

15:10 В Украине изменили порядок призыва во время мобилизации — нардеп раскрыл детали

15:07 Маркевич поддержал Реброва из-за скандала в сборной Украины

14:59 Если нужно, весь бюджет выделим в поддержку ВСУ, — Труханов

Срочная новость

15:57 У Сумах пролунав гучний вибух

15:50 Лето не спешит отступать — синоптики назвали области, где задержится тепло

15:40 В Центре исследований энергетики озвучили прогнозы по отключениям света

15:31 Работа без опыта — какие вакансии предлагают в Одессе

15:25 Содержание троих или более детей — как доказать в ТЦК этот факт

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

15:19 Эксперт ответил, что будет с энергетикой в Украине, если РФ ударит по АЭС

15:12 В Украине национализировали шесть компаний, которые контролировал российских олигарх

15:10 В Украине изменили порядок призыва во время мобилизации — нардеп раскрыл детали

15:07 Маркевич поддержал Реброва из-за скандала в сборной Украины

14:59 Если нужно, весь бюджет выделим в поддержку ВСУ, — Труханов

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

Text

14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

Text

13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Text

11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

Text

09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2024
Text

23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

Text

23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

Text

23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

Text

19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября