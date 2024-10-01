Правила мобилизации снова изменили — чего ждать мужчинам

Украинские военные. Фото: teren.in.ua

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Командирам расширили полномочия.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, 1 октября.

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Что изменится

Согласно новым правилам, командиры воинских частей получили право предоставлять направление для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), что позволит определить степень годности призывников к военной службе.

Кроме того, командиры воинских частей теперь имеют возможность комплектовать свои подразделения за счет добровольцев, изъявляющих желание служить по призыву.

Также Генеральный штаб Вооруженных сил Украины может определять перечень воинских частей, командирами которых будет осуществляться призыв резервистов и военнообязанных.

Отметим, что текст изменений еще не опубликован.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация в рамках военного положения, продленного Верховной Радой до 9 ноября 2024 года. В октябре начнется массовая отправка повесток через "Укрпочту".

Также мы писали, что отсрочки от мобилизации действуют максимум в течение 90 дней. Однако, на сегодняшний день все подобные документы остаются в силе до 9 ноября, после чего потребуется их продление.