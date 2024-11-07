На Закарпатті засудили чоловіка за ведення групи про роздачу повісток

Телефон в руках. Фото: Pexels

На Закарпатті чоловік адміністрував групу у месенджері Viber, де повідомляв підписників про локації, де роздають повістки. До групи долучилося понад 500 підписників.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікував Єдиний державний реєстр судових рішень.

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За матеріалами суду, кримінальну справу порушили проти мешканця села Веряця, якого звинуватили у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Зокрема, він адміністрував групу у Viber, де повідомляли про місця роздавання повісток. До групи долучилося понад пів тисячі людей. Вони також надавали у групі інформацію про те, де роздають повістки працівники ТЦК та СП в Ужгородському та Мукачівському районах.

Втім обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання своєї провини. Відтак суддя визнав його провину в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Спочатку служитель Феміди призначив йому п'ять років ув’язнення, але потім замінив на два роки умовного.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті судили чоловіка за аналогічний злочин. Він заявив, що адмініструвати групу про роздачу повісток йому запропонував анонім.

А на Чернігівщині чоловік намагався обдурити працівників поліції і показав їм фальшиве посвідчення з ТЦК — його судили.