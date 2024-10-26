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Створив у Viber групу для ухилянтів — як суд покарав чоловіка

26 жовтня 2024 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Група у Viber для ухилятнів — в Івано-Франківській області судили чоловіка
Чоловік з телефоном. Фото ілюстративне: pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Івано-Франківській області місцевий житель створив у месенджері Viber групу для ухилянтів, де інформував учасників про місця вручення повісток. Суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень

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Деталі справи

Житель міста Бурштин Івано-Франківської області створив у Viber групу під назвою "Поліція на районі розширення", учасники якої обмінювалися інформацією про місця і час вручення повісток працівниками центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Обвинувачений розумів протиправність своїх дій і, щоб уникнути викриття, приховав у налаштуваннях групи контактні дані всіх учасників, в тому числі і свої", — йдеться в матеріалах суду.  

Протягом кількох місяців у групі зʼявлялися повідомлення про конкретні адреси, де співробітники ТЦК та СП виписують повістки.

Рішення суду

Враховуючи обставини справи, а саме — чоловік  вперше притягувався до кримінальної відповідальності, позитивно характеризувався за місцем проживання, мав на утримання двох малолітніх дітей та перерахував на ЗСУ 10 тисяч гривень — суд визнав за доцільне призначити обвинуваченому покарання у вигляді штрафу розміром 170 тисяч гривень.  

Триває термін на апеляційне оскарження рішення. 

Рішення суду
Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, жителька Харківської області передавала представнику російської спецслужби інформацію про дислокацію ЗСУ.  За вчинене порушниця проведе за ґратами десять років.

Також Новини.LIVE писали, що Березнівський районний суд ухвалив рішення щодо чоловіка, який письмово відмовився від повістки безпосередньо в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

суд судові рішення ТЦК та СП ухилянти Viber повістки

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