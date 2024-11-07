В Закарпатье осудили мужчину за ведение группы о раздаче повесток

Телефон в руках. Фото: Pexels

На Закарпатье мужчина администрировал группу в мессенджере Viber, где сообщал подписчиков о локациях, где раздают повестки. К группе присоединилось более 500 подписчиков.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовал Единый государственный реестр судебных решений.

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По материалам суда, уголовное дело было возбуждено против жителя села Веряца, которого обвинили в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период.

В частности, он администрировал группу в Viber, где сообщали о местах раздачи повесток. К группе присоединилось более полутысячи человек. Они также предоставляли в группе информацию о том, где раздают повестки работники ТЦК и СП в Ужгородском и Мукачевском районах.

Впрочем, обвиняемый заключил соглашение с прокурором о признании своей вины. Судья признал его вину в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Сначала служитель Фемиды назначил ему пять лет заключения, но затем заменил на два года условного.

Напомним, недавно на Закарпатье судили мужчину за аналогичное преступление. Он заявил, что администрировать группу о раздаче повесток ему предложил аноним.

А в Черниговской области мужчина пытался обмануть сотрудников полиции и показал им фальшивое удостоверение по ТЦК — его судили.