У Тячівському районі судили адміністратора каналу у Viber про місця роздачі повісток

Тячівський районний суд. Фото: пресслужба суду

У Закарпатській області судили чоловіка, який був адміністратором чату у месенджері Viber. Там він повідомляв про місця роздачі повісток працівниками ТЦК та СП.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Мешканець Закарпаття у квітні-травні цього року поширював у чаті Viber інформацію про місця рейдів працівників ТЦК, які роздавали повістки. У групі перебувало понад 11 тисяч людей.

Правоохоронці знайшли адміністратора та порушили кримінальну справу щодо перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Під час суду чоловік розповів, що адмініструвати чат йому запропонував "невідомий" чоловік. За його словами, на цій "посаді" він встиг оприлюднити 10 дописів до викриття правоохоронцями.

Рішення суду

Тячівський районний суд визнав адміністратора винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ й призначив йому ув'язнення на п'ять років. Однак чоловіка звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном два роки.

Нагадаємо, на Кіровоградщині судили чоловіка, який в анонімному Telegram-каналі поширював інформацію про місця роздачі повісток.

Також ми писали, що у Запоріжжі сталася стрілянина за участі працівника ТЦК. Під час заходів інформування громадян на нього накинувся один із чоловіків.