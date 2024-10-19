У Світловодську чоловік створив Telegram-канал, аби повідомляти місця видачі повісток

Повідомляв про місця роздачі повісток — на Кіровоградщині судили адміністратора Telegram-каналу
У місті Світловодськ Кіровоградської області викрили мешканця, який повідомляв про місця видачі повісток. Його судили за перешкоджання роботі Збройних сил України.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
З липня 2024 року чоловік в анонімному Telegram-каналі оприлюднював інформацію із локаціями місць, у яких працівники ТЦК та СП видають повістки.
Таким чином, військовозобов'язані могли уникнути отримання повісток та мобілізації до лав війська.
Зловмисник намагався шифрувати свої повідомлення, замінюючи слово "повістки" на "оливки", а до кожного з них прикріплював фото овочів. Зокрема, й сам чат мав назву "Повістки Світловодськ або оливки".
Рішення суду
Під час викриття чоловік вирішив укласти угоду з прокурором про визнання винуватості та допоміг слідству зʼясувати усі обставини злочину.
Так, Світловодський районний суд призначив винуватцю пʼять років ув'язнення з іспитовим строком на два роки.
Нагадаємо, на Хмельниччині військовому відмовили у звільнення з військової служби, тому він вирішив звернутися до суду.
Також ми писали, що на Закарпатті судили багатодітного батька, якому ТЦК вручило бойову повістку. З'ясувалося, що чоловік має семеро позашлюбних дітей.
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