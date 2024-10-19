В Светловодске мужчина создал Telegram-канал, чтобы сообщать места выдачи повесток

Сообщал о местах раздачи повесток — на Кировоградщине судили администратора Telegram-канала
В городе Светловодск Кировоградской области разоблачили жителя, который сообщал о местах выдачи повесток. Его судили за препятствование работе Вооруженным силам Украины.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
С июля 2024 года мужчина в анонимном Telegram-канале обнародовал информацию с локациями мест, где работники ТЦК и СП выдают повестки.
Таким образом, военнообязанные могли избежать получения повесток и мобилизации в ряды войска.
Злоумышленник пытался шифровать свои сообщения, заменяя слово повестки на оливки, а к каждому из них прикреплял фото овощей. В частности, и сам чат назывался "Повістки Світловодськ або оливки".
Решение суда
В ходе разоблачения мужчина решил заключить соглашение с прокурором о признании виновности и помог следствию выяснить все обстоятельства преступления.
Так, Светловодский районный суд назначил виновнику пять лет тюрьмы с испытательным сроком на два года.
Напомним, в Хмельницкой области военному отказали в увольнении с военной службы, поэтому он решил обратиться в суд.
Также мы писали, что в Закарпатье судили многодетного отца, которому ТЦК вручило боевую повестку. Выяснилось, что у мужчины семеро внебрачных детей.
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