У Запоріжжі військком відкрив вогонь з автомата — у ТЦК прокоментували ситуацію

Працівники ТЦК та СП перевіряють документи. Ілюстративне фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

У Комунарському районі Запоріжжя у суботу, 19 жовтня, стався конфлікт між чоловіком та працівниками ТЦК та СП. Під час цієї ситуації працівник військкомату здійснив постріл у повітря.

Про це повідомила пресслужба Запорізького ТЦК та СП у Facebook.

Читайте також:

Стрілянина у Запоріжжі 19 жовтня

Так, працівники ТЦК та поліція разом проводили заходи оповіщення. Одного з мешканців попросили надати військово-обліковий документ, але виявилося, що він був відсутній.

Військовослужбовці запропонували чоловіку добровільно приїхати до ТЦК для уточнення облікових даних, натомість чоловік почав нецензурно висловлюватися у бік військових. Після цього він почав кликати на допомогу перехожих: кілька чоловіків спробували застосувати фізичну силу до працівника ТЦК.

"Після чого військовий в цілях самооборони попередив про здійснення ним пострілу та зробив постріл вгору з небойової особистої зброї, дотримуючись всіх заходів безпеки, передбачених у цих випадках", — йдеться у повідомленні.

Наразі в результаті конфлікту було призначено службове розслідування, проводяться слідчі дії.

Скриншот допису ТЦК

Скриншот допису ТЦК

Нагадаємо, відтепер працівники ТЦК та СП зобов’язані проводити перевірки військово-облікових документів у чоловіків із використанням відеофіксації.

Також адвокат пояснив, що робити, якщо після оновлення даних ви опинилися у розшуку.