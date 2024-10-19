В Запорожье военком открыл огонь из автомата - в ТЦК прокомментировали ситуацию

В Запорожье произошла перестрелка с участием работника ТЦК — в военкомате прокомментировали
В Коммунарском районе Запорожья в субботу, 19 октября, произошел конфликт между мужчиной и работниками ТЦК и СП. Во время этой ситуации работник военкомата произвел выстрел в воздух.
Об этом сообщила пресс-служба Запорожского ТЦК и СП в Facebook.
Стрельба в Запорожье 19 октября
Так, работники ТЦК и полиция вместе проводили мероприятия оповещения. Одного из жителей попросили предоставить военно-учетный документ, но оказалось, что он отсутствовал.
Военнослужащие предложили мужчине добровольно приехать в ТЦК для уточнения учетных данных, а мужчина начал нецензурно высказываться в сторону военных. После этого он начал звать на помощь прохожих: несколько мужчин попытались применить физическую силу к работнику ТЦК.
"После чего военный в целях самообороны предупредил о совершении им выстрела и произвел выстрел вверх из небоевого личного оружия, соблюдая все меры безопасности, предусмотренные в этих случаях", — говорится в сообщении.
В результате конфликта было назначено служебное расследование, проводятся следственные действия.
Напомним, теперь работники ТЦК и СП обязаны проводить проверки военно-учетных документов у мужчин с использованием видеофиксации.
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