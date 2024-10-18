Статус У розшуку після оновлення даних - що робити військовозобов'язаному

Мобільний застосунок "Резерв+", де з’являється повідомлення про розшук громадянина. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

У частини військовозобов’язаних громадян після оновлення військово-облікових даних у мобільному застосунку "Резерв+" з’явилася інформація про те, що ці громадяни перебувають у розшуку. У такому випадку їм треба звернутися до ТЦК.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

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З 2024 року українські військовозобов’язані отримати можливість в онлайн-режимі контролювати оновлення своїх військово-облікових даних через мобільний застосунок "Резерв+".

У деяких громадян після оновлення військово-облікових даних у "Резерв+" з’являється повідомлення про те, що вони перебувають у розшуку.

Що робити, аби вибути зі списку розшукуваних

У такій ситуації військовозобов’язаний має звернутися до ТЦК, де це питання повинно бути вирішене.

Якщо ж не зробити такий крок, то на блокпостах чи під час зустрічі із групами оповіщення ТЦК у публічних місцях можна отримати повістку чи навіть пройти через церемонію адмінзатримання та доправлення до територіального центру комплектування.

"Важливою ланкою цієї схеми є те, що надсилання повідомлення у мобільний додаток "Резерв+" про виявлення порушення правил військового обліку, для усунення яких необхідно звернутись до ТЦК, відображається як у мобільному додатку, який чоловік показує працівникам ТЦК або поліцейським, так і у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів та у базі "Оберіг", за якою працівники ТЦК у громадських місцях і на блокпостах перевіряють стан військово-облікових даних військовозобов’язаних", — пояснив юрист.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому статус "Перебуває в розшуку" отримали кількасот тисяч громадян.

Також ми повідомляли про те, чи треба нести довідку про несудимість до ТЦК.