Статус В розыске после обновления данных - что делать военнообязанному

В розыске после обновления данных — что делать военнообязанному
У части военнообязанных граждан после обновления военно-учетных данных в мобильном приложении "Резерв+" появилась информация о том, что эти граждане находятся в розыске. В таком случае им следует обратиться в ТЦК.
Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.
Статус в "Резерв+"
С 2024 года украинские военнообязанные получить возможность в онлайн-режиме контролировать обновление своих военно-учетных данных через мобильное приложение "Резерв+".
У некоторых граждан после обновления военно-учетных данных в "Резерв+" появляется сообщение о том, что они находятся в розыске.
Что делать, чтобы выбыть из списка разыскиваемых
В такой ситуации военнообязанный должен обратиться в ТЦК, где этот вопрос должен быть решен.
Если же не сделать такой шаг, то на блокпостах или во время встречи с группами оповещения ТЦК в публичных местах можно получить повестку или даже пройти через церемонию админзадержания и доставки в территориальный центр комплектования.
"Важным звеном этой схемы является то, что отправка сообщения в мобильное приложение "Резерв+" о выявлении нарушения правил военного учета, для устранения которых необходимо обратиться в ТЦК, отображается как в мобильном приложении, которое мужчина показывает работникам ТЦК или полицейским, так и в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов и в базе "Оберег", по которой работники ТЦК в общественных местах и на блокпостах проверяют состояние военно-учетных данных военнообязанных", — пояснил юрист.
Напомним, ранее мы писали о том, почему статус "Находится в розыске" получили несколько тысяч граждан.
Также мы сообщали о том, нужно ли нести справку о несудимости в ТЦК.
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