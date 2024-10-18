Статус В розыске после обновления данных - что делать военнообязанному

Мобильное приложение "Резерв+", где отображается сообщение о розыске гражданина. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У части военнообязанных граждан после обновления военно-учетных данных в мобильном приложении "Резерв+" появилась информация о том, что эти граждане находятся в розыске. В таком случае им следует обратиться в ТЦК.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

Читайте также:

Статус в "Резерв+"

С 2024 года украинские военнообязанные получить возможность в онлайн-режиме контролировать обновление своих военно-учетных данных через мобильное приложение "Резерв+".

У некоторых граждан после обновления военно-учетных данных в "Резерв+" появляется сообщение о том, что они находятся в розыске.

Что делать, чтобы выбыть из списка разыскиваемых

В такой ситуации военнообязанный должен обратиться в ТЦК, где этот вопрос должен быть решен.

Если же не сделать такой шаг, то на блокпостах или во время встречи с группами оповещения ТЦК в публичных местах можно получить повестку или даже пройти через церемонию админзадержания и доставки в территориальный центр комплектования.

"Важным звеном этой схемы является то, что отправка сообщения в мобильное приложение "Резерв+" о выявлении нарушения правил военного учета, для устранения которых необходимо обратиться в ТЦК, отображается как в мобильном приложении, которое мужчина показывает работникам ТЦК или полицейским, так и в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов и в базе "Оберег", по которой работники ТЦК в общественных местах и на блокпостах проверяют состояние военно-учетных данных военнообязанных", — пояснил юрист.

Напомним, ранее мы писали о том, почему статус "Находится в розыске" получили несколько тысяч граждан.

Также мы сообщали о том, нужно ли нести справку о несудимости в ТЦК.