В Тячевском районе судили администратора канала в Viber о местах раздачи повесток

Тячевский районный суд. Фото: пресс-служба суда

В Закарпатской области судили мужчину, который был администратором чата в мессенджере Viber. Там он сообщал о местах раздачи повесток работниками ТЦК и СП.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Житель Закарпатья в апреле-мае этого года распространял в чате Viber информацию о местах рейдов работников ТЦК, которые раздавали повестки. В группе находились более 11 тысяч человек.

Правоохранители нашли администратора и открыли уголовное дело по поводу препятствования деятельности ВСУ и других военных формирований.

Во время суда мужчина рассказал, что администрировать чат ему предложил "неизвестный" человек. По его словам, на этой "должности" он успел обнародовать 10 сообщений до момента разоблачения правоохранителями.

Решение суда

Тячевский районный суд признал администратора виновным в препятствовании деятельности ВСУ и назначил ему тюремное заключение на пять лет. Однако мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в течение двух лет.

Напомним, на Кировоградщине судили мужчину, который в анонимном Telegram-канале распространял информацию о местах раздачи повесток.

Также мы писали, что в Запорожье произошла стрельба с участием работника ТЦК. В ходе мер информирования граждан на него набросился один из мужчин.