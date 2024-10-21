Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow На Закарпатье судили мужчину, который информировал о местах раздачи повесток в Viber arrow

На Закарпатье судили мужчину, который информировал о местах раздачи повесток в Viber

21 октября 2024 23:33
Виктория Козырь - редактор
В Тячевском районе судили администратора канала в Viber о местах раздачи повесток
Тячевский районный суд. Фото: пресс-служба суда
Виктория Козырь - редактор

В Закарпатской области судили мужчину, который был администратором чата в мессенджере Viber. Там он сообщал о местах раздачи повесток работниками ТЦК и СП.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Житель Закарпатья в апреле-мае этого года распространял в чате Viber информацию о местах рейдов работников ТЦК, которые раздавали повестки. В группе находились более 11 тысяч человек.

Правоохранители нашли администратора и открыли уголовное дело по поводу препятствования деятельности ВСУ и других военных формирований.

Во время суда мужчина рассказал, что администрировать чат ему предложил "неизвестный" человек. По его словам, на этой "должности" он успел обнародовать 10 сообщений до момента разоблачения правоохранителями.

Решение суда

Тячевский районный суд признал администратора виновным в препятствовании деятельности ВСУ и назначил ему тюремное заключение на пять лет. Однако мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в течение двух лет.

Напомним, на Кировоградщине судили мужчину, который в анонимном Telegram-канале распространял информацию о местах раздачи повесток.

Также мы писали, что в Запорожье произошла стрельба с участием работника ТЦК. В ходе мер информирования граждан на него набросился один из мужчин.

суд соцсети ТЦК и СП Закарпатье судебные решения повестки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:05 США предупредили Венгрию о возможности вооруженной акции в ближайшие дни

21 октября 2024

23:57 Южная Корея может отправить в Украину военных и разведку

23:53 До какого года Украина может сражаться с РФ — британцы назвали сроки и условия

23:53 Мужчина судился с пограничниками из-за запрета на выезд — что решил суд

23:52 Сибига обсудил с Эрдоганом сотрудничество в оборонной сфере, — МИД

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

23:38 Украина нашла решение для противодействия "шахедам" — подробности

23:33 На Закарпатье судили мужчину, который информировал о местах раздачи повесток в Viber

23:32 ГБР завершило расследование дела Гринкевичей

Text

23:17 Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

00:05 США предупредили Венгрию о возможности вооруженной акции в ближайшие дни

21 октября 2024

23:57 Южная Корея может отправить в Украину военных и разведку

23:53 До какого года Украина может сражаться с РФ — британцы назвали сроки и условия

23:53 Мужчина судился с пограничниками из-за запрета на выезд — что решил суд

23:52 Сибига обсудил с Эрдоганом сотрудничество в оборонной сфере, — МИД

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

23:38 Украина нашла решение для противодействия "шахедам" — подробности

23:33 На Закарпатье судили мужчину, который информировал о местах раздачи повесток в Viber

23:32 ГБР завершило расследование дела Гринкевичей

23:11 Усик отказался от соцсетей на весь период подготовки к реваншу с Фьюри

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Text

23:17 Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

Text

22:39 Военный проанализировал, куда Россия в первую очередь бросит солдат КНДР

Text

21:36 Нардеп объяснил, почему коррупционеры в Украине не боятся наказания

Text

18:18 Эксперт спрогнозировал зимний дефицит электроэнергии в Украине

Text

17:50 Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

Text

14:05 Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

Text

13:48 Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

Text

13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

Text

12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака