Військовий облік - чи можуть громадянина взяти на облік прямо на блокпосту

Блокпост ТЦК. Фото: Львівська облрада

Випадок, коли військовозобов’язаного громадянина взяли на облік у чужому територіальному центрі комплектуванні прямо під час зупинки на блокпосту ТЦК, є дуже дивною. Згідно із чинним законом, цей процес має відбуватися винятково у приміщенні ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який розповів про несподіваний випадок на блокпосту ТЦК.

За словами громадянина, його затримали працівники чужого територіального центру комплектування — попри те, що у нього не було жодних повідомлень про розшук від свого ТЦК у "Резерв+".

Та протягом пів години перебування на блокпосту, зазначив військовозобов’язаний, у його "Резерв+" раптом змінилися дані — зокрема, громадянин виявився зареєстрованим уже в іншому ТЦК, тому, представники якого і зупинили чоловіка. До того ж, з’явилася інформація про розшук.

Громадянин поцікавився, наскільки законною є ситуація, коли його взяли на облік у ТЦК за межами будівлі центру комплектування.

"Дуже цікава ситуація. Взяття на облік за межами ТЦК на моїй практиці ще не було", — наголосив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чи можуть військовозобов’язаного оголосити у розшук за пів години

Щодо того, чи могли громадянина так швидко оголосити у розшук, то тут, підкреслив Айвазян, формально усе може бути законно.

"Це для ТЦК не є проблемою, бо у багатьох випадках такий розшук наявний у реєстрі без поважної на те причини, тобто тільки тому, що ТЦК вважає це за потрібне", — визнав адвокат.

Але, додав Юрій Айвазян, законодавство містить норму, що на військовий облік можна стати лише у приміщенні районного чи міського територіального центру комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити громадянину, виключеному з обліку, якщо його знову повернули на військовий облік.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба ставати на військовий облік тим громадянам, які були прописані на території, що тепер є окупованою.