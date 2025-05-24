Військовий облік - чи можуть повернути на облік виключену раніше особу

Громадянин в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Громадянина, якого виключили з військового обліку, не можуть повернути назад на облік. Якщо ж це сталося, то громадянин має право оскаржити це незаконне рішення, надіславши запит до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Повернення на облік виключеної особи

До юристів звернувся громадянин, якого раніше виключили з військового обліку.

Цього громадянина, за його словами, повернули на військовий облік і можуть мобілізувати.

Чоловік поцікавився, наскільки законним є такий крок територіального центру комплектування і що йому робити у такій ситуації.

"Це незаконно, адже виключений один раз — виключений назавжди", — зазначив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Як виправити ситуацію з незаконним поверненням на облік

Юрист пояснив, що громадянину треба робити у такій ситуації.

"Щоб виправити цю ситуацію, вам потрібно рекомендованим листом з описом вкладеного або через адвоката направити до ТЦК запит з вимогою про внесення інформації про виключення до Реєстру військовозобов'язаних", — підкреслив Дерій.

Він додав, що до заяви потрібно прикріпити копію військово-облікового документа та, якщо вона є, копію довідки ВЛК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може виключений з військового обліку громадянин виїжджати за кордон.

Додамо, ми повідомляли про те, кого виключать з військового обліку 2025 року.