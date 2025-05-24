Військовий облік - чи можуть повернути на облік виключену раніше особу

ТЦК повернув виключеного на облік — що робити
Громадянина, якого виключили з військового обліку, не можуть повернути назад на облік. Якщо ж це сталося, то громадянин має право оскаржити це незаконне рішення, надіславши запит до ТЦК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Повернення на облік виключеної особи
До юристів звернувся громадянин, якого раніше виключили з військового обліку.
Цього громадянина, за його словами, повернули на військовий облік і можуть мобілізувати.
Чоловік поцікавився, наскільки законним є такий крок територіального центру комплектування і що йому робити у такій ситуації.
"Це незаконно, адже виключений один раз — виключений назавжди", — зазначив у відповіді юрист Владислав Дерій.
Як виправити ситуацію з незаконним поверненням на облік
Юрист пояснив, що громадянину треба робити у такій ситуації.
"Щоб виправити цю ситуацію, вам потрібно рекомендованим листом з описом вкладеного або через адвоката направити до ТЦК запит з вимогою про внесення інформації про виключення до Реєстру військовозобов'язаних", — підкреслив Дерій.
Він додав, що до заяви потрібно прикріпити копію військово-облікового документа та, якщо вона є, копію довідки ВЛК.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може виключений з військового обліку громадянин виїжджати за кордон.
Додамо, ми повідомляли про те, кого виключать з військового обліку 2025 року.
Читайте Новини.LIVE!