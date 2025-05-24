Военный учет - могут ли вернуть на учет исключенное ранее лицо

Гражданин в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Гражданина, которого исключили с воинского учета, не могут вернуть обратно на учет. Если же это произошло, то гражданин имеет право обжаловать это незаконное решение, отправив запрос в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Возвращение на учет исключенного лица

К юристам обратился гражданин, которого ранее исключили с воинского учета.

Этого гражданина, по его словам, вернули на воинский учет и могут мобилизовать.

Мужчина поинтересовался, насколько законным является такой шаг территориального центра комплектования и что ему делать в такой ситуации.

"Это незаконно, ведь исключен один раз — исключен навсегда", — отметил в ответе юрист Владислав Дерий.

Как исправить ситуацию с незаконным возвращением на учет

Юрист объяснил, что гражданину надо делать в такой ситуации.

"Чтобы исправить данную ситуацию, вам нужно заказным письмом с описью вложенного или через адвоката направить в ТЦК запрос с требованием о внесении информации об исключении в Реестр военнообязанных", — подчеркнул Дерий.

Он добавил, что к заявлению нужно прикрепить копию военно-учетного документа и, если она есть, копию справки ВВК.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли исключенный с воинского учета гражданин выезжать за границу.

Добавим, мы сообщали о том, кого исключат с воинского учета в 2025 году.