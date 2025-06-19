Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Прописка в окупації — чи має громадянин іти до ТЦК

Прописка в окупації — чи має громадянин іти до ТЦК

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 06:30
Внутрішньо переміщена особа - чи потрібно ВПО іти до ТЦК
Черга в ТЦК. Фото: Львівська ОВА
Ключові моменти Електронний ВОД вирішить усі проблеми Якщо еВОД недостатньо

Якщо військовозобов’язаний громадянин був зареєстрований на окупованій території України, він все одно має отримати військово-обліковий документ за місцем фактичного проживання. І для цього навіть необов’язково відвідувати ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Електронний ВОД вирішить усі проблеми

До юристів звернувся громадянин, який зареєстрований у тому населеному пункті, що зараз перебуває під російською окупацією.

Чоловік поцікавився, що йому робити у такій ситуації, за відсутності військово-облікових документів.

Юрист Владислав Дерій порадив оформити собі електронний військово-обліковий документ з "Резерв+" або "Дії".

"Якщо підтягнулась вся інформація, то Ви можете надавати даний документ для працевлаштування, вступу на навчання та при перевірці ТЦК, адже згідно пункту 9 постанови КМУ 559 військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу", — підкреслив юрист.

Якщо еВОД недостатньо

Та, додав Дерій, може статися так, що в електронному ВОД не буде усієї потрібної інформації.

Юрист пояснив, що робити у такій ситуації.

"Якщо ж інформація не підтягнулась, то Вам доведеться звернутись до ТЦК за фактичним місцем проживання та оновити дані", — наголосив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи будуть штрафувати тих ВПО, які не зареєструвалися у ТЦК за місцем фактичного проживання.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна оформити статус "внутрішньо переміщеної особи", якщо цю особу ТЦК подав у розшук.

військовий облік окупація ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації