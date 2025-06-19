Внутрішньо переміщена особа - чи потрібно ВПО іти до ТЦК

Черга в ТЦК. Фото: Львівська ОВА

Якщо військовозобов’язаний громадянин був зареєстрований на окупованій території України, він все одно має отримати військово-обліковий документ за місцем фактичного проживання. І для цього навіть необов’язково відвідувати ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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До юристів звернувся громадянин, який зареєстрований у тому населеному пункті, що зараз перебуває під російською окупацією.

Чоловік поцікавився, що йому робити у такій ситуації, за відсутності військово-облікових документів.

Юрист Владислав Дерій порадив оформити собі електронний військово-обліковий документ з "Резерв+" або "Дії".

"Якщо підтягнулась вся інформація, то Ви можете надавати даний документ для працевлаштування, вступу на навчання та при перевірці ТЦК, адже згідно пункту 9 постанови КМУ 559 військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу", — підкреслив юрист.

Якщо еВОД недостатньо

Та, додав Дерій, може статися так, що в електронному ВОД не буде усієї потрібної інформації.

Юрист пояснив, що робити у такій ситуації.

"Якщо ж інформація не підтягнулась, то Вам доведеться звернутись до ТЦК за фактичним місцем проживання та оновити дані", — наголосив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи будуть штрафувати тих ВПО, які не зареєструвалися у ТЦК за місцем фактичного проживання.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна оформити статус "внутрішньо переміщеної особи", якщо цю особу ТЦК подав у розшук.