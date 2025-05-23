Внутрішньо переміщені особи, які порушують правила військового обліку, можуть бути оштрафовані та притягнуті до кримінальної відповідальності

Військовозобов'язаний у ТЦК. Ілюстративне фото: ЧОТЦК та СП

Під час дії воєнного стану чи оголошення мобілізації, всі військовозобов’язані громадяни, зобов'язані неухильно дотримуватися вимог військового обліку. Ці вимоги стосуються і внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які, як і усі інші, підпадають під покарання у вигляді штрафів чи навіть позбавлення волі.

Про це нагадує 24 Канал.

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Якими є обов'язки ВПО щодо військового обліку

Згідно із законом, всі ВПО внутрішньо переміщені особи, які є військовозобов’язаними, повинні пройти реєстрацію для проходження військової служби у відповідному ТЦК за новим місцем проживання.

Після отримання повістки від ТЦК, ВПО зобов’язаний з’явитися до військкомату та пройти медичне обстеження. У разі зміни місця проживання, ВПО зобов'язана протягом 7 днів зареєструватися в новому військкоматі. Також необхідно своєчасно оновлювати свої дані військового обліку.

ВПО зобов'язані повідомляти про зміну місця проживання структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття. При добровільному поверненні до попереднього місця проживання, необхідно повідомити про це не пізніше ніж за 3 дні до дня від'їзду.

Які штрафи за порушення військового обліку

За порушення процедури реєстрації та оновлення даних військовозобов'язаний може бути оштрафований і навіть притягнутий до кримінальної відповідальності.

За порушення правил військового обліку передбачені штрафи від 3 400 до 25 500 гривень, залежно від характеру порушення та періоду (мирний час або особливий період).

Систематичні порушення правил військового обліку або ухилення від військової служби можуть призвести до кримінального переслідування.

Раніше ми повідомляли, що вже 1 червня в Україні почне діяти оновлений порядок мобілізації. Ці зміни стосуватимуться і ВПО.

Також ми повідомляли, що від початку року ВПО можуть отримати субсидію на оренду житла. Це новий інструмент державної підтримки.