Внутренне перемещенные лица, нарушающие правила воинского учета, могут быть оштрафованы и привлечены к уголовной ответственности

ВПЛ должны зарегистрироваться в ТЦК — иначе будут такие штрафы
Во время действия военного положения или объявления мобилизации, все военнообязанные граждане, обязаны неукоснительно соблюдать требования воинского учета. Эти требования касаются и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые, как и все остальные, подпадают под наказание в виде штрафов или даже лишения свободы.
Об этом напоминает 24 Канал.
Каковы обязанности ВПЛ по военному учету
Согласно закону, все ВПЛ внутренне перемещенные лица, которые являются военнообязанными, должны пройти регистрацию для прохождения военной службы в соответствующем ТЦК по новому месту жительства.
После получения повестки от ТЦК, ВПЛ обязан явиться в военкомат и пройти медицинское обследование. В случае смены места жительства, ВПЛ обязана в течение 7 дней зарегистрироваться в новом военкомате. Также необходимо своевременно обновлять свои данные воинского учета.
ВПЛ обязаны сообщать об изменении места жительства структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения по новому месту жительства в течение 10 дней со дня прибытия. При добровольном возвращении к предыдущему месту жительства, необходимо сообщить об этом не позднее чем за 3 дня до дня отъезда.
Какие штрафы за нарушение воинского учета
За нарушение процедуры регистрации и обновления данных военнообязанный может быть оштрафован и даже привлечен к уголовной ответственности.
За нарушение правил воинского учета предусмотрены штрафы от 3 400 до 25 500 гривен, в зависимости от характера нарушения и периода (мирное время или особый период).
Систематические нарушения правил воинского учета или уклонение от военной службы могут привести к уголовному преследованию.
Ранее мы сообщали, что уже 1 июня в Украине начнет действовать обновленный порядок мобилизации. Эти изменения будут касаться и ВПЛ.
Также мы сообщали, что с начала года ВПЛ могут получить субсидию на аренду жилья. Это новый инструмент государственной поддержки.
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