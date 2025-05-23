Внутренне перемещенные лица, нарушающие правила воинского учета, могут быть оштрафованы и привлечены к уголовной ответственности

Военнообязанный в ТЦК. Иллюстративное фото: ЧОТЦК и СП

Во время действия военного положения или объявления мобилизации, все военнообязанные граждане, обязаны неукоснительно соблюдать требования воинского учета. Эти требования касаются и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые, как и все остальные, подпадают под наказание в виде штрафов или даже лишения свободы.

Об этом напоминает 24 Канал.

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Каковы обязанности ВПЛ по военному учету

Согласно закону, все ВПЛ внутренне перемещенные лица, которые являются военнообязанными, должны пройти регистрацию для прохождения военной службы в соответствующем ТЦК по новому месту жительства.

После получения повестки от ТЦК, ВПЛ обязан явиться в военкомат и пройти медицинское обследование. В случае смены места жительства, ВПЛ обязана в течение 7 дней зарегистрироваться в новом военкомате. Также необходимо своевременно обновлять свои данные воинского учета.

ВПЛ обязаны сообщать об изменении места жительства структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения по новому месту жительства в течение 10 дней со дня прибытия. При добровольном возвращении к предыдущему месту жительства, необходимо сообщить об этом не позднее чем за 3 дня до дня отъезда.

Какие штрафы за нарушение воинского учета

За нарушение процедуры регистрации и обновления данных военнообязанный может быть оштрафован и даже привлечен к уголовной ответственности.

За нарушение правил воинского учета предусмотрены штрафы от 3 400 до 25 500 гривен, в зависимости от характера нарушения и периода (мирное время или особый период).

Систематические нарушения правил воинского учета или уклонение от военной службы могут привести к уголовному преследованию.

Ранее мы сообщали, что уже 1 июня в Украине начнет действовать обновленный порядок мобилизации. Эти изменения будут касаться и ВПЛ.

Также мы сообщали, что с начала года ВПЛ могут получить субсидию на аренду жилья. Это новый инструмент государственной поддержки.