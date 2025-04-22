Розшук від ТЦК — чи можна оформити статус внутрішньо переміщеної особи

Внутрішньо переміщені особи. Фото: ДСНС

Військовозобов’язаний громадянин, якого оголосили у розшук, має право оформити за потреби статус внутрішньо переміщеної особи попри рішення ТЦК. Але, оформивши цей статус, він має відвідати територіальний центр комплектування і стати там на облік.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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До юристів звернувся громадянин, який є мешканцем окупованої нині території України. Він поцікавився, чи може він оформити статус внутрішньо переміщеної особи, якщо територіальний центр комплектування оголосив його у розшук.

"Ви маєте право оформити ВПО незалежно від того, розшукує Вас ТЦК чи ні", — пояснив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Чи треба відвідувати територіальний центр комплектування

Інший юрист, адвокат В’ячеслав Кирда, підтвердив цю інформацію, зазначивши, що такому громадянину доведеться відвідати територіальний центр комплектування.

"Оформити статус ВПО точно можливо, але наявність такого статусу зобов'язує Вас стати на облік в ТЦК, де Вас можуть мобілізувати", — підкреслив Кирда.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як ВПО можуть стати на облік за місцем фактичного проживання.

Додамо, ми повідомляли про те, як внутрішньо переміщені особи отримати військовий квиток за новим місцем проживання.