Розыск от ТЦК — можно ли оформить статус внутренне перемещенного лица

Внутренне перемещенные лица. Фото: ГСЧС

Военнообязанный гражданин, которого объявили в розыск, имеет право оформить при необходимости статус внутренне перемещенного лица, несмотря на решение ТЦК. Но, оформив этот статус, он должен посетить территориальный центр комплектования и стать там на учет.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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К юристам обратился гражданин, который является жителем оккупированной ныне территории Украины. Он поинтересовался, может ли он оформить статус внутренне перемещенного лица, если территориальный центр комплектования объявил его в розыск.

"Вы имеете право оформить ВПЛ независимо от того, разыскивает Вас ТЦК или нет", — пояснил в ответе юрист Владислав Дерий.

Надо ли посещать территориальный центр комплектования

Другой юрист, адвокат Вячеслав Кирда, подтвердил эту информацию, отметив, что такому гражданину придется посетить территориальный центр комплектования.

"Оформить статус ВПЛ точно возможно, но наличие такого статуса обязывает Вас стать на учет в ТЦК, где Вас могут мобилизовать", — подчеркнул Кирда.

Напомним, мы ранее писали о том, как ВПЛ могут стать на учет по месту фактического проживания.

Добавим, мы сообщали о том, как внутренне перемещенные лица получить военный билет по новому месту жительства.