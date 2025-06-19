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Главная ТЦК Прописка в оккупации — должен ли гражданин идти в ТЦК

Прописка в оккупации — должен ли гражданин идти в ТЦК

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 06:30
Внутренне перемещенное лицо - нужно ли ВПЛ идти в ТЦК
Очередь в ТЦК. Фото: Львовская ОВА
Ключові моменти Электронный ВУД решит все проблемы Если э-ВУД недостаточно

Если военнообязанный гражданин был зарегистрирован на оккупированной территории Украины, он все равно должен получить военно-учетный документ по месту фактического проживания. И для этого даже необязательно посещать ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Электронный ВУД решит все проблемы

К юристам обратился гражданин, который зарегистрирован в том населенном пункте, который сейчас находится под российской оккупацией.

Мужчина поинтересовался, что ему делать в такой ситуации, при отсутствии военно-учетных документов.

Юрист Владислав Дерий посоветовал оформить себе электронный военно-учетный документ с "Резерв+" или "Дії".

"Если подтянулась вся информация, то Вы можете предоставлять данный документ для трудоустройства, поступления на учебу и при проверке ТЦК, ведь согласно пункту 9 постановления КМУ 559 военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу", — подчеркнул юрист.

Если э-ВУД недостаточно

Но, добавил Дерий, может случиться так, что в электронном ВУД не будет всей нужной информации.

Юрист объяснил, что делать в такой ситуации.

"Если же информация не подтянулась, то Вам придется обратиться в ТЦК по фактическому месту жительства и обновить данные", — отметил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, будут ли штрафовать тех ВПЛ, которые не зарегистрировались в ТЦК по месту фактического проживания.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли оформить статус "внутренне перемещенного лица", если это лицо ТЦК подал в розыск.

военный учет оккупация ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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