Внутренне перемещенное лицо - нужно ли ВПЛ идти в ТЦК

Очередь в ТЦК. Фото: Львовская ОВА

Если военнообязанный гражданин был зарегистрирован на оккупированной территории Украины, он все равно должен получить военно-учетный документ по месту фактического проживания. И для этого даже необязательно посещать ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Электронный ВУД решит все проблемы

К юристам обратился гражданин, который зарегистрирован в том населенном пункте, который сейчас находится под российской оккупацией.

Мужчина поинтересовался, что ему делать в такой ситуации, при отсутствии военно-учетных документов.

Юрист Владислав Дерий посоветовал оформить себе электронный военно-учетный документ с "Резерв+" или "Дії".

"Если подтянулась вся информация, то Вы можете предоставлять данный документ для трудоустройства, поступления на учебу и при проверке ТЦК, ведь согласно пункту 9 постановления КМУ 559 военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу", — подчеркнул юрист.

Если э-ВУД недостаточно

Но, добавил Дерий, может случиться так, что в электронном ВУД не будет всей нужной информации.

Юрист объяснил, что делать в такой ситуации.

"Если же информация не подтянулась, то Вам придется обратиться в ТЦК по фактическому месту жительства и обновить данные", — отметил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, будут ли штрафовать тех ВПЛ, которые не зарегистрировались в ТЦК по месту фактического проживания.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли оформить статус "внутренне перемещенного лица", если это лицо ТЦК подал в розыск.