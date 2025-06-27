Военный учет - могут ли гражданина взять на учет прямо на блокпосту

Блокпост ТЦК. Фото: Львовский облсовет

Случай, когда военнообязанного гражданина взяли на учет в чужом территориальном центре комплектования прямо во время остановки на блокпосту ТЦК, является очень странным. Согласно действующему закону, этот процесс должен происходить исключительно в помещении ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который рассказал о неожиданном случае на блокпосту ТЦК.

По словам гражданина, его задержали работники чужого территориального центра комплектования — несмотря на то, что у него не было никаких сообщений о розыске от своего ТЦК в "Резерв+".

Но в течение получаса пребывания на блокпосту, отметил военнообязанный, в его "Резерв+" вдруг изменились данные — в частности, гражданин оказался зарегистрированным уже в другом ТЦК, том, представители которого и остановили мужчину. К тому же, появилась информация о розыске.

Гражданин поинтересовался, насколько законна ситуация, когда его взяли на учет в ТЦК за пределами здания центра комплектования.

"Очень интересная ситуация. Постановка на учет за пределами ТЦК на моей практике еще не была", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Могут ли военнообязанного объявить в розыск за полчаса

Относительно того, могли ли гражданина так быстро объявить в розыск, то, подчеркнул Айвазян, формально все может быть законно.

"Это для ТЦК не является проблемой, потому что во многих случаях такой розыск имеется в реестре без уважительной на то причины, то есть только потому, что ТЦК считает это нужным", — признал адвокат.

Но, добавил Юрий Айвазян, законодательство содержит норму, что на воинский учет можно стать только в помещении районного или городского территориального центра комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать гражданину, исключенному с учета, если его снова вернули на воинский учет.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли становиться на воинский учет тем гражданам, которые были прописаны на территории, которая теперь является оккупированной.