Втеча після ВОС: що означає статус знятий у Резерв+ і чи затримає ТЦК

Працівник ТЦК та СП спілкується з чоловіком. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Втеча після здобуття військово-облікової спеціальності не скасовує його статусу мобілізованого, навіть якщо електронні реєстри відображають неочевидну для пересічного громадянина інформацію. Особи, які самовільно залишили службу після проходження фахової підготовки (ВОС), іноді помилково вважають, що можуть вільно пересуватися вулицями свого міста. Приводом для цього нерідко стає статус "знятий" у державному застосунку "Резерв+", але тут є небезпечний нюанс, який може призвести до багатьох проблем при зустрічі з групою оповіщення ТЦК та СП.

На цьому наголосили юристи Владислав Дерій та Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Що буде при зустрічі з ТЦК після втечі з навчального центру

Наявність подібної позначки "знятий" в електронному військово-обліковому документі свідчить лише про те, що громадянина зняли з обліку призовників чи військовозобов'язаних саме через його призов до армії.

Тобто це не значить, що людину зняли з обліку і вона не має бути мобілізована, юридично такий втікач є чинним військовослужбовцем, який несе повну відповідальність за свої дії.

Наслідки зупинки такого чоловіка патрулем Територіального центру комплектування будуть цілком однозначними. Згідно із законом, представники ТЦК зобов'язані одразу затримати порушника на місці. Після цього військового передають безпосередньо до рук співробітників Військової служби правопорядку (ВСП) для подальшого з'ясування обставин самовільного залишення частини.

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У разі, якщо після затримання особа продовжуватиме відмовлятися від проходження військової служби, її дії кваліфікуватимуть уже в рамках кримінального провадження, що тягне за собою суворе покарання.

Новини.LIVE повідомляли, що військовозобов'язані громадяни інколи отримують відмови у відстрочці просто тому, що в різних ТЦК документи оцінюють по-різному. Через брак правових знань люди нерідко або поспіхом ідуть до війська, або взагалі ховаються від повісток, хоча незаконне рішення комісії можна успішно оскаржити й домогтися свого законного права.

Водночас робота в ТЦК не дає співробітникам автоматичного права хапатися за зброю під час спілкування з цивільними. Як військовослужбовці вони мають право на її носіння та застосування, але виключно за чіткими нормами закону.