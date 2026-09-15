Чи мають працівники ТЦК право застосовувати зброю

Військовий ТЦК спілкується з чоловіком. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

Працівники ТЦК не отримують окремого права застосовувати зброю проти цивільних лише через роботу в територіальному центрі комплектування. Однак військовослужбовці ТЦК можуть носити та застосовувати зброю у випадках, визначених законом, зокрема для захисту життя під час нападу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Кримінальний кодекс України та Статут внутрішньої служби Збройних Сил України.

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Коли військовий ТЦК може застосувати зброю

ТЦК та СП не є правоохоронними органами, тому їхні працівники не мають таких самих повноважень щодо застосування зброї, як поліцейські. Водночас серед працівників ТЦК є військовослужбовці, на яких поширюються норми військового законодавства. Статут внутрішньої служби ЗСУ передбачає, що військовослужбовці під час виконання службових обов'язків можуть носити, зберігати та застосовувати зброю у встановленому законом порядку.

Зокрема, це дозволено для захисту свого життя і здоров'я або інших людей від нападу, якщо зупинити його в інший спосіб неможливо. Зброю також можна застосовувати під час спроби насильницького заволодіння нею. При цьому застосування зброї є крайнім заходом. Якщо ситуація дозволяє, йому має передувати попередження про намір використати зброю та постріл угору. Військовослужбовець також повинен вжити заходів, щоб не постраждали сторонні люди.

Що таке необхідна оборона

Окремо право на необхідну оборону має кожна людина. Стаття 36 Кримінального кодексу дозволяє захищати себе або інших від суспільно небезпечного посягання, заподіявши нападнику шкоду, необхідну для припинення такого нападу. Закон окремо визначає випадки нападу озброєної людини або групи осіб. Застосування зброї для захисту за таких обставин не вважається перевищенням меж необхідної оборони незалежно від тяжкості шкоди, завданої нападнику.

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Водночас сама відмова отримувати повістку, словесна суперечка або небажання виконувати вимогу представника ТЦК не створюють автоматичного права застосовувати вогнепальну зброю. Закон пов'язує її застосування військовослужбовцем із конкретними обставинами та визначеними підставами.

Усі випадки застосування зброї військовослужбовцями мають бути зафіксовані. Військовослужбовець повинен негайно письмово повідомити про це командира, а командування — відповідного прокурора та орган управління Військової служби правопорядку.

Раніше Новини.LIVE писали про конфлікт у Тернополі, де місцеві жителі почали бити службовий автомобіль ТЦК та сперечатися з військовослужбовцями. Унаслідок сутички працівники ТЦК отримали тілесні ушкодження.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Дніпрі під час перевірки військово-облікових документів чоловік напав на військовослужбовця ТЦК із ножем. Працівника центру комплектування з пораненням доправили до лікарні, а нападника затримали.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, що у Харкові суд покарав військовослужбовця ТЦК, який під час мобілізаційних заходів не зафіксував на бодікамеру напад на своїх колег. Суд визнав його винним у порушенні правил використання засобу відеофіксації.