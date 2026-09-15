Имеют ли сотрудники ТЦК право применять оружие

Военный ТЦК беседует с мужчиной. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП

Сотрудники ТЦК не получают отдельного права применять оружие против гражданских лиц только в связи с работой в территориальном центре комплектования. Однако военнослужащие ТЦК могут носить и применять оружие в случаях, предусмотренных законом, в частности для защиты жизни во время нападения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Уголовный кодекс Украины и Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины.

Реклама

Когда военнослужащий ТЦК может применить оружие

ТЦК и СП не являются правоохранительными органами, поэтому их сотрудники не обладают такими же полномочиями по применению оружия, как полицейские. В то же время среди сотрудников ТЦК есть военнослужащие, на которых распространяются нормы военного законодательства. Устав внутренней службы ВСУ предусматривает, что военнослужащие при исполнении служебных обязанностей могут носить, хранить и применять оружие в установленном законом порядке.

В частности, это разрешено для защиты своей жизни и здоровья или других людей от нападения, если остановить его иным способом невозможно. Оружие также можно применять при попытке насильственного завладения им. При этом применение оружия является крайней мерой. Если ситуация позволяет, ему должно предшествовать предупреждение о намерении использовать оружие и выстрел в воздух. Военнослужащий также должен принять меры, чтобы не пострадали посторонние люди.

Что такое необходимая оборона

Каждый человек имеет право на необходимую оборону. Статья 36 Уголовного кодекса разрешает защищать себя или других от общественно опасного посягательства, нанеся нападающему вред, необходимый для пресечения такого нападения. Закон отдельно определяет случаи нападения вооруженного человека или группы лиц. Применение оружия для защиты в таких обстоятельствах не считается превышением пределов необходимой обороны независимо от тяжести вреда, причиненного нападающему.

Читайте также:

В то же время сам отказ получать повестку, словесная перепалка или нежелание выполнять требование представителя ТЦК не дают автоматического права на применение огнестрельного оружия. Закон связывает его применение военнослужащим с конкретными обстоятельствами и определенными основаниями.

Все случаи применения оружия военнослужащими должны быть зафиксированы. Военнослужащий должен немедленно письменно сообщить об этом командиру, а командование — соответствующему прокурору и органу управления Военной службы правопорядка.

Ранее Новини.LIVE писали о конфликте в Тернополе, где местные жители начали избивать служебный автомобиль ТЦК и спорить с военнослужащими. В результате столкновения сотрудники ТЦК получили телесные повреждения.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Днепре во время проверки военно-учетных документов мужчина напал на военнослужащего ТЦК с ножом. Сотрудника центра комплектования с ранением доставили в больницу, а нападавшего задержали.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Харькове суд наказал военнослужащего ТЦК, который во время мобилизационных мероприятий не зафиксировал на бодикамеру нападение на своих коллег. Суд признал его виновным в нарушении правил использования средства видеофиксации.