Побег после ВОС: что означает статус «снят в Резерв+» и задержит ли ТЦК

Сотрудник ТЦК и СП беседует с мужчиной. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Побег после получения военно-учетной специальности не отменяет его статус мобилизованного, даже если электронные реестры содержат информацию, которая не очевидна для рядового гражданина. Лица, самовольно покинувшие службу после прохождения профессиональной подготовки (ВОС), иногда ошибочно полагают, что могут свободно передвигаться по улицам своего города. Поводом для этого нередко становится статус "снят" в государственном приложении "Резерв+", но здесь есть опасный нюанс, который может привести к множеству проблем при встрече с группой оповещения ТЦК и СП.

Об этом подчеркнули юристы Владислав Дерий и Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Что будет при встрече с ТЦК после побега из учебного центра

Наличие подобной отметки «снят» в электронном военно-учетном документе свидетельствует лишь о том, что гражданина сняли с учета призывников или военнообязанных именно из-за его призыва в армию.

То есть это не означает, что человека сняли с учета и он не должен быть мобилизован; с юридической точки зрения такой беглец является действующим военнослужащим, несущим полную ответственность за свои действия.

Последствия задержания такого мужчины патрулем Территориального центра комплектования будут совершенно однозначными. Согласно закону, представители ТЦК обязаны немедленно задержать нарушителя на месте. После этого военнослужащего передают непосредственно сотрудникам Военной службы правопорядка (ВСП) для дальнейшего выяснения обстоятельств самовольного оставления части.

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В случае, если после задержания лицо продолжит отказываться от прохождения военной службы, его действия будут квалифицироваться уже в рамках уголовного производства, что влечет за собой суровое наказание.

Новини.LIVE сообщали, что военнообязанные граждане иногда получают отказы в отсрочке просто потому, что в разных ТЦК документы оценивают по-разному. Из-за недостатка правовых знаний люди нередко либо в спешке идут в армию, либо вообще скрываются от повесток, хотя незаконное решение комиссии можно успешно обжаловать и добиться своего законного права.

В то же время работа в ТЦК не дает сотрудникам автоматического права хвататься за оружие при общении с гражданскими лицами. Как военнослужащие, они имеют право на его ношение и применение, но исключительно в соответствии с четкими нормами закона.