Україна
Головна ТЦК ВПО на обліку в старому ТЦК — чи можливо це

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 21:40
Військовий облік ВПО - чи можна залишитися на обліку в старому ТЦК
Внутрішньо переміщені особи. Фото: КОВА

Військовозобов’язаний громадянин, який виїхав з окупованого чи прифронтового регіону і отримав статус "внутрішньо переміщеної особи", повинен стати на військовий облік за новим місцем проживання. У випадку, якщо громадянин цього не зробить, на нього чекатимуть санкції від ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Зобов’язання внутрішньо переміщених осіб перед ТЦК

Після початку повномасштабної війни та масової міграції населення із окупованих російськими військами та прифронтових територій в Україні з’явилася така категорія громадян, як "внутрішньо переміщені особи".

До юристів звернувся громадянин, який має статус ВПО.

Чоловік поцікавився, чи може він залишатися на військовому обліку у ТЦК за місцем довоєнної держреєстрації.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію, пояснив, що це неможливо — у випадку отримання офіційного статусу "внутрішньо переміщена особа".

"Якщо Ви стали на облік ВПО за місцем фактичного проживання, то протягом 7 днів зобов'язані стати на військовий облік у місцевому ТЦК", — наголосив юрист.

Чи можна не ставати на облік на новому місці

Айвазян пояснив, що чекає на переселенця, який не виконає цю норму законодавства.

"У разі ігнорування цієї вимоги, рано чи пізно Ви опинитесь у розшуку ТЦК й Вам прийдеться або сплачувати штраф, або оскаржувати такий розшук", — підкреслив адвокат.

Юрій Айвазян додав, що ТЦК навряд чи залишить такого громадянина у спокої до того моменту, допоки він все ж таки не стане на облік за фактичним місцем проживання.

"Мова йде про повторне подання Вас у розшук, навіть за умови сплати штрафу", — резюмував юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мусить внутрішньо переміщена особа стати на облік за адресою реєстрації його ФОП.

Додамо, ми повідомляли про те, чи передбачена відстрочка від мобілізації для переселенців.

військовий облік ВПО ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
