ВПЛ на учете в старом ТЦК — возможно ли это

ВПЛ на учете в старом ТЦК — возможно ли это

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 21:40
Военный учет ВПЛ - можно ли остаться на учете в старом ТЦК
Внутренне перемещенные лица. Фото: КОВА

Военнообязанный гражданин, который выехал из оккупированного или прифронтового региона и получил статус "внутренне перемещенного лица", должен стать на воинский учет по новому месту жительства. В случае, если гражданин этого не сделает, его будут ждать санкции от ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Обязательства внутренне перемещенных лиц перед ТЦК

После начала полномасштабной войны и массовой миграции населения из оккупированных российскими войсками и прифронтовых территорий в Украине появилась такая категория граждан, как "внутренне перемещенные лица".

К юристам обратился гражданин, имеющий статус ВПЛ.

Мужчина поинтересовался, может ли он оставаться на воинском учете в ТЦК по месту довоенной госрегистрации.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию, объяснил, что это невозможно — в случае получения официального статуса "внутренне перемещенное лицо".

"Если Вы стали на учет ВПЛ по месту фактического проживания, то в течение 7 дней обязаны стать на воинский учет в местном ТЦК", — подчеркнул юрист.

Можно ли не становиться на учет на новом месте

Айвазян объяснил, что ждет переселенца, который не выполнит эту норму законодательства.

"В случае игнорирования этого требования, рано или поздно Вы окажетесь в розыске ТЦК и Вам придется либо платить штраф, либо обжаловать такой розыск", — подчеркнул адвокат.

Юрий Айвазян добавил, что ТЦК вряд ли оставит такого гражданина в покое до того момента, пока он все же не станет на учет по фактическому месту жительства.

"Речь идет о повторном представлении Вас в розыск, даже при условии уплаты штрафа", — резюмировал юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, должно ли внутренне перемещенное лицо стать на учет по адресу регистрации его ФЛП.

Добавим, мы сообщали о том, предусмотрена ли отсрочка от мобилизации для переселенцев.

военный учет ВПЛ ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
