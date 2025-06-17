Мобілізація відразу після ВЛК - коли ТЦК може мобілізувати

Військово-лікарська комісія. Фото: УНІАН

Якщо військовозобов’язаний громадянин проходив військово-лікарську комісію в поліклініці, то навіть за позитивного результату його не можуть мобілізувати на місці. Проблема у бойовій повістці, яка вручається лише у приміщенні ТЦК.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Мобілізація у поліклініці — чому це неможливо

Одним із ключових елементів військового обліку та мобілізації є військово-лікарська комісія.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його мобілізувати у поліклініці, де він проходитиме військово-лікарську комісію, за умови отримання висновку "придатний до військової служби".

"У медзакладі Вас мобілізувати не можуть, оскільки дана процедура відбувається у приміщенні ТЦК. Тож, максимум, що можливо у медзакладі, якщо там присутні представники ТЦК, це видача повістки на уточнення даних", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив неможливість мобілізації громадянина в поліклініці, пояснивши, чому такий крок є незаконним.

"Бойова повістка вручається лише в приміщенні ТЦК", — зазначив Дерій.

Чи існує виняток із правила мобілізації

Разом з тим, адвокат Андрій Карпенко підкреслив, що існує варіант з мобілізацією прямо у поліклініці.

"Якщо в медзакладі є представники ТЦК та СП, то повістку можуть виписати на місці", — пояснив Карпенко.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як часто треба проходити військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна пройти військово-лікарську комісію в поліклініці.