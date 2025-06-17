Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК ВЛК в поліклініці — чи може ТЦК мобілізувати на місці

ВЛК в поліклініці — чи може ТЦК мобілізувати на місці

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 06:30
Мобілізація відразу після ВЛК - коли ТЦК може мобілізувати
Військово-лікарська комісія. Фото: УНІАН
Ключові моменти Мобілізація у поліклініці — чому це неможливо Чи існує виняток із правила мобілізації

Якщо військовозобов’язаний громадянин проходив військово-лікарську комісію в поліклініці, то навіть за позитивного результату його не можуть мобілізувати на місці. Проблема у бойовій повістці, яка вручається лише у приміщенні ТЦК.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Мобілізація у поліклініці — чому це неможливо

Одним із ключових елементів військового обліку та мобілізації є військово-лікарська комісія.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його мобілізувати у поліклініці, де він проходитиме військово-лікарську комісію, за умови отримання висновку "придатний до військової служби".

"У медзакладі Вас мобілізувати не можуть, оскільки дана процедура відбувається у приміщенні ТЦК. Тож, максимум, що можливо у медзакладі, якщо там присутні представники ТЦК, це видача повістки на уточнення даних", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив неможливість мобілізації громадянина в поліклініці, пояснивши, чому такий крок є незаконним.

"Бойова повістка вручається лише в приміщенні ТЦК", — зазначив Дерій.

Чи існує виняток із правила мобілізації

Разом з тим, адвокат Андрій Карпенко підкреслив, що існує варіант з мобілізацією прямо у поліклініці.

"Якщо в медзакладі є представники ТЦК та СП, то повістку можуть виписати на місці", — пояснив Карпенко.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як часто треба проходити військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна пройти військово-лікарську комісію в поліклініці.

мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані бойова повістка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації