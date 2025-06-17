Мобилизация сразу после ВВК - когда ТЦК может мобилизовать

Военно-врачебная комиссия. Фото: УНИАН

Если военнообязанный гражданин проходил военно-врачебную комиссию в поликлинике, то даже при положительном результате его не могут мобилизовать на месте. Проблема в боевой повестке, которая вручается только в помещении ТЦК.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Мобилизация в поликлинике — почему это невозможно

Одним из ключевых элементов воинского учета и мобилизации является военно-врачебная комиссия.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его мобилизовать в поликлинике, где он будет проходить военно-врачебную комиссию, при условии получения заключения "годен к военной службе".

"В медучреждении Вас мобилизовать не могут, поскольку данная процедура происходит в помещении ТЦК. Поэтому, максимум, что возможно в медучреждении, если там присутствуют представители ТЦК, это выдача повестки на уточнение данных", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил невозможность мобилизации гражданина в поликлинике, объяснив, почему такой шаг является незаконным.

"Боевая повестка вручается только в помещении ТЦК", — отметил Дерий.

Существует ли исключение из правила мобилизации

Вместе с тем, адвокат Андрей Карпенко подчеркнул, что существует вариант с мобилизацией прямо в поликлинике.

"Если в медучреждении есть представители ТЦК и СП, то повестку могут выписать на месте", — пояснил Карпенко.

Напомним, мы ранее писали о том, как часто надо проходить военно-врачебную комиссию.

Добавим, мы сообщали о том, как можно пройти военно-врачебную комиссию в поликлинике.