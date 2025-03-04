Одесит подав до суду, бо ВЛК не визнала його обмежено придатним

Чоловік проходить ВЛК. Фото: Фото ілюстративне: УНІАН

В Одесі чоловік подав позов у суд через те, що йому не вписали статус "обмежено придатний" після видачі нового військового квитка. Таке рішення прийняла військово-лікарська комісія.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Одесит мав статус непридатного до військової служби в мирний час та обмежено придатного у воєнний. Однак під час повторного проходження ВЛК його визнали повністю придатним. Інформацію про це вказали у новому військовому квитку. Чоловік вирішив звернутись до суду, адже був переконаний, що таке рішення — неправомірне.

Відповідач пояснив, що чоловік не виконав законні обов'язки щодо його особистого піклування про стан здоров'я, зокрема, не проходив періодичні профілактичні медичні огляди. Це підтверджується відсутністю у матеріалах справи будь-яких медичних висновків. Саме тому військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби.

Рішення суду

Суд встановив, що чоловік дійсно перебуває на військовому обліку та є військовозобов'язаним зі званням "солдат". Одесит сам звернувся до ТЦК із заявою про видачу військового квитка у зв'язку із мобілізацією. В документі чоловік зазначив, що не має скарг на здоров'я. ВЛК встановила після огляду, що позивач є здоровим та придатним до військової служби. Відтак суд вирішив відмовити у задоволенні позовної заяви. Рішення можна оскаржити.

Нагадаємо, центр комплектування мобілізував чоловіка, який мав бронювання. Суд вирішив скасувати рішення про призов на військову службу.

У Полтавській області судили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Він не прийшов й зазначений час в ТЦК для відправки у військову частину.