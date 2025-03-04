Одессит подал в суд, потому что ВВК не признала его ограниченно годным

Мужчина проходит ВВК. Фото: Фото иллюстративное: УНИАН

В Одессе мужчина подал иск в суд из-за того, что ему не вписали статус "ограниченно годный" после выдачи нового военного билета. Такое решение приняла военно-врачебная комиссия.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Одессит имел статус непригодного к военной службе в мирное время и ограниченно годного в военное. Однако во время повторного прохождения ВВК его признали полностью годным. Информацию об этом указали в новом военном билете. Мужчина решил обратиться в суд, ведь был убежден, что такое решение — неправомерное.

Ответчик пояснил, что мужчина не выполнил законные обязанности по его личной заботе о состоянии здоровья, в частности, не проходил периодические профилактические медицинские осмотры. Это подтверждается отсутствием в материалах дела каких-либо медицинских заключений. Именно поэтому военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к военной службе.

Решение суда

Суд установил, что мужчина действительно состоит на воинском учете и является военнообязанным со званием "солдат". Одессит сам обратился в ТЦК с заявлением о выдаче военного билета в связи с мобилизацией. В документе мужчина отметил, что не имеет жалоб на здоровье. ВВК установила после осмотра, что истец является здоровым и пригодным к военной службе. Поэтому суд решил отказать в удовлетворении искового заявления. Решение можно обжаловать.

Напомним, центр комплектования мобилизовал мужчину, который имел бронирование. Суд решил отменить решение о призыве на военную службу.

В Полтавской области судили мужчину, который отказался от мобилизации. Он не пришел и указанное время в ТЦК для отправки в воинскую часть.