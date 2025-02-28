Не прийшов до ТЦК, бо не мав бажання служити — на Полтавщині судили чоловіка

Суддівський молоток. Фото: shutterstock

На Полтавщині судили чоловіка, який відмовився служити та не прийшов на відправку до військової частини за повісткою. Йому призначили тюремний термін.

Про це йдеться у вироку Карлівського райсуду.

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Деталі справи

У матеріалах справи зазначається, що у вересні 2024 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до проходження військової служби. Він отримав відповідну картку обстеження та медичного огляду.

Вже 5 жовтня йому вручили повістку, а наступного дня він мав прибути для відправки у військову частину о 17:00. Однак до пункту збору він так і не з'явився.

Під час судового засідання чоловік пояснив, що мобілізуватись за призовом на даний час не бажає.

Рішення суду

Взявши до уваги усі деталі, Карлівський районний суд визнав винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік понад рік був у СЗЧ, оскільки мав доглядати за хворою бабусею. Він отримав тюремний термін.

Також ми писали, що у Київській області директор лікарні допомагав ухилянту.