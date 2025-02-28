Не прийшов до ТЦК, бо не мав бажання служити — на Полтавщині судили чоловіка

Чоловік не прийшов до ТЦК, бо "не бажає" служити — рішення суду
На Полтавщині судили чоловіка, який відмовився служити та не прийшов на відправку до військової частини за повісткою. Йому призначили тюремний термін.
Про це йдеться у вироку Карлівського райсуду.
Деталі справи
У матеріалах справи зазначається, що у вересні 2024 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до проходження військової служби. Він отримав відповідну картку обстеження та медичного огляду.
Вже 5 жовтня йому вручили повістку, а наступного дня він мав прибути для відправки у військову частину о 17:00. Однак до пункту збору він так і не з'явився.
Під час судового засідання чоловік пояснив, що мобілізуватись за призовом на даний час не бажає.
Рішення суду
Взявши до уваги усі деталі, Карлівський районний суд визнав винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.
Нагадаємо, на Львівщині чоловік понад рік був у СЗЧ, оскільки мав доглядати за хворою бабусею. Він отримав тюремний термін.
Також ми писали, що у Київській області директор лікарні допомагав ухилянту.
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